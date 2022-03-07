В Белогородском укрепленном районе сообщили, что между двумя селами имеется большое количество техники государства-агрессора.
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Между Рубежовкой и Ворзелем может находиться штаб врага
Большое скопление техники наблюдается в лесу между Рубежовкой и Ворзелем,
– говорится в сообщении.
Вероятно, там расположен штаб группировки россиян.
В общем, ситуация в Бучанском районе остается сложной. Захватчики продолжают вести огонь по частным домам и мирным жителям.
Текущая ситуация в Бучанском районе: смотрите видео
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