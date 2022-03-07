У Білогородському укріпленому районі повідомили, що між двома селами є велика кількість техніки держави-агресорки.
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Між Рубежівкою та Ворзелем може бути штаб ворога
Велике скупчення техніки спостерігається в лісі між Рубежівкою та Ворзелем,
– йдеться у повідомленні.
Ймовірно, там розташований штаб угруповання росіян.
Загалом ситуація в Бучанському районі залишається складною. Загарбники продовжують вести вогонь по приватних оселях і мирних жителях.
Поточна ситуація у Бучанському районі: дивіться відео
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