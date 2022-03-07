У Білогородському укріпленому районі повідомили, що між двома селами є велика кількість техніки держави-агресорки.

Читайте також Київ та інші 3 основні напрямки: де тривають найзапекліші бої з окупантами

Між Рубежівкою та Ворзелем може бути штаб ворога

Велике скупчення техніки спостерігається в лісі між Рубежівкою та Ворзелем,

– йдеться у повідомленні.

Ймовірно, там розташований штаб угруповання росіян.

Загалом ситуація в Бучанському районі залишається складною. Загарбники продовжують вести вогонь по приватних оселях і мирних жителях.

Поточна ситуація у Бучанському районі: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!