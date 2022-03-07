Наразі українські військові вбивають окупаційні війська Росії, які намагаються просунутись у Південній, Східній та Північній операційних зонах. Також триває оборона Києва.

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На частині територій є значні успіхи

Наразі ЗСУ також працюють над охороною важливих районів та шляхів пересування. Це потрібно, щоб не дати ворогам шансу вільно рухатися.

Важливо зауважити, що значно послабилися угруповання окупантів, які діють на окремих напрямках – Конотоп та Охтирка. Вони вже втратили до 50 відсотків своїх орків. Тому для продовження наступу потребують ґрунтовно перегруповування та поповнення запасів.

Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію росії,

– підсумували в Генштабі.

Де проводять стабілізаційну операцію

Над тим, щоб внормувати ситуацію працюють на всіх територіях України, які наближені до зони бойових дій. Там працюють над тим, щоб покращити рівень територіальної оборони. Зокрема, це відбувається вздовж кордону.

"Кадирівці" чинять терор на Київщині

Найбільш цинічними дії окупантів є в населеному пункті Мила, що на Київщині. Там підрозділ кадирівських найманців обстрілює мирне населення.

Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою,

– зазначили в ЗСУ.

Варто зауважити, що це вважається порушенням законів та звичаїв війни. Тому кожен із окупантів, який виживе, буде відповідати перед законом.

Відбивають і атаки з неба

Повітряні Сили ЗСУ продовжують відбивати ракетно-авіаційні удари та нальоти авіації противника. Також забезпечують успішне протиповітряне прикриття важливих об'єктів України. Також захищають від окупаційних атак із неба місця базування військ України.

За даними нашої розвідки, вороги планують активізувати свою авіацію. Вони планують невдовзі почати чергову серію обстрілів великих міст України. Зокрема, можуть зосередитися на промисловій інфраструктурі.

Для виконання цього злочинного плану, на територію Білорусі вже перекидають авіаційні підрозділи. Їх туди завозять із Центрального та Східного воєнних округів країни-агресора.

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Читайте текст допису Генштабу ЗСУ:

Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об'єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення. Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію росії.