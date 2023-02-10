Растислав Качер заявил, что Орбан высказывал бы территориальные претензии к Словакии, если бы Путину удалось захватить Украину. Эти слова изрядно возмутили Будапешт.

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Будапешт ждет извинений, но Качер категоричен

Заявление о территориальных претензиях Орбана к Словакии в случае победы России в Украине, которое Ростислав Качер сделал в одном из интервью, вызвали резкую реакцию в Венгрии. Сначала заместитель главы МИДа Томаш Менцер раскритиковал главу внешнеполитического ведомства Словакии. После этого в венгерский МИД вызвали посла Словакии.

Главу словацкого МИД уже призывали извиниться даже два депутата парламента Словакии. Однако Растислав Качер категоричен – извиняться не будет, потому что он критикует не народ Венгрии, а конкретную политику руководства этой страны.

Я ни перед кем не извинюсь за защиту интересов моей страны. У меня есть венгерские корни, пять лет прожил в Венгрии, мне нравятся венгры. Это не конфликт народов. Это критика конкретной политики,

– заявил Качер.

При этом глава МИД Словакии назвал Виктора Орбана "троянским конем интересов Путина в ЕС". Следует отметить, что Растислав Кучер не впервые критикует Виктора Орбана и его позицию по поводу войны в Украине.

Орбан вызвал горячие дискуссии в сети

9 февраля в рамках второго за время вторжения заграничного визита президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил с мощной речью перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС. Однако пока руководители стран Евросоюза приветствовали Владимира Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сдвинулся с места и как бы демонстративно игнорировал украинского президента. Такое поведение должностного лица не обошли вниманием и пользователи соцсетей, создав немало целей на этот счет. К слову, лучшие из них мы собрали здесь.

Но потом, очевидно, канцелярия Орбана поняла, что ситуацию нужно исправлять, поэтому на страницах венгерского премьера появилось фото, где Орбан жмет руку Зеленскому и сообщение, где указано, что Венгрия находится в лагере мира. Пользователи сети назвали это сообщение лицемерием.