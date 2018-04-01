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Между Италией и Францией произошел пограничный инцидент: суть дела

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Между Италией и Францией произошел пограничный инцидент
Между Италией и Францией произошел пограничный инцидент / Фото из открытых источников

МИД Италии выразил протест Франции в связи с инцидентом, произошедшим 30 марта, во время которого французская пограничная полиция ворвалась в клиники итальянского центра помощи мигрантам.

Об этом сообщает Reuters.

Общественная организация "Радуга для Африки" заявила, что французские правоохранители привезли задержанных в Альпах нигерийских мигрантов на железнодорожный вокзал итальянского пограничного города Бардонеккия. После этого полицейские вошли в клинику, расположенную на вокзале, и провели тест мочи нигерийца, подозреваемого в торговле наркотиками.

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МИД Италии сообщил на своем сайте о вызове французского посла для дачи объяснений.

"Генеральный директор по вопросам Европейского Союза Джузеппе Буччино Гримальди передал решительный протест от правительства Италии по поводу поведения французских таможенников, которое рассматривается как неприемлемое и отметил неудовлетворение отсутствием ответов на наши запросы о разъяснении", – говорится в заявлении.

Французская таможня утверждает, что получила письменное согласие мужчины на проведение анализа, и центр также дал на это разрешение. Отмечается, что тест оказался отрицательным.

Согласно сообщению МИД Италии, страны договорились о встрече своих представителей для обсуждения инцидента и последующей приграничного сотрудничества.

Теги: Новости Франции Евросоюз Европа
Источник: 24 Канал
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