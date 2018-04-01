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Між Італією та Францією трапився прикордонний інцидент: суть справи

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Між Італією та Францією трапився прикордонний інцидент
Між Італією та Францією трапився прикордонний інцидент / Фото з вільних мереж

МЗС Італії висловило протест Франції у зв'язку з інцидентом, що трапився 30 березня, під час якого французька прикордонна поліція увірвалася до клінікиу італійського центру допомоги мігрантам.

Про це повідомляє Reuters.

Громадська організація "Веселка для Африки" заявила, що французькі правоохоронці привезли затриманих в Альпах нігерійських мігрантів на залізничний вокзал італійського прикордонного міста Бардонеккії. Після цього поліцейські увійшли в клініку, розташовану на вокзалі, і провели тест сечі нігерійця, підозрюваного у торгівлі наркотиками.

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МЗС Італії повідомило на своєму сайті про виклик французького посла для надання пояснень.

"Генеральний директор з питань Європейського Союзу Джузеппе Буччіно Грімальді передав рішучий протест від уряду Італії за поведінку французьких митників, яка розглядається як неприйнятна і наголосив на незадоволенні відсутністю відповідей на наші запити про роз'яснення", – мовиться у заяві.

Французька митниця стверджує, що отримала письмову згоду чоловіка на проведення аналізу, і центр також дав на це дозвіл. Зазначається, що тест виявився негативним.

Згідно з повідомленням МЗС Італії, країни домовилися про зустріч своїх представників для обговорення інциденту та подальшої прикордонної співпраці.

Теги: Європа Євросоюз Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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