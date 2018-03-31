Видворення російських дипломатів: перша група вже покинула посольство у США

У суботу, 31 березня, перша група російських дипломатів, оголошених персонами нон грата, покинула посольство Росії і виїхала в аеропорт Вашингтона.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначається, що від будівлі посольства автобус з дипломатами від'їжджав під марш "Прощання слов'янки", так само, як і в Лондоні певний час тому.

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Очікується, що другий автобус із росіянами вирушить в аеропорт о 15:00 за місцевим часом.

В цілому, з урахуванням членів сімей дипломатів, в суботу від’їжджає 171 особа. По них до Вашингтона прибули 2 літаки. Один з них на зворотному шляху залетить до Нью-Йорка, звідки забере 14 сімей.

Российские дипломаты, которых высылают из США, выезжают из посольства в Вашингтоне. pic.twitter.com/YB7LZMqaOb — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 березня 2018 р.

Нагадаємо, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернуться 153 дипломати.