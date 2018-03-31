60 персон нон грата: СБУ заборонила в'їзд низці російських дипломатів

Служба безпеки України закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, яких видворили зі США через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

"Служба безпеки України закрила в’їзд в Україну 60 громадянам РФ, яких видворено з Сполучених Штатів Америки, за причетність до діяльності спецслужб країни агресора. Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що російським дипломатам заборонено в'їжджати на територію України терміном на 5 років.

Під заборону потрапили 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня.

За словами голови СБУ Василя Грицака, російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.