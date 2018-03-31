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60 персон нон грата: СБУ запретила въезд ряду российских дипломатов

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СБУ закрыла въезд в Украину 60 российским дипломатам
СБУ закрыла въезд в Украину 60 российским дипломатам / bdzhola.com

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которых выдворили из США из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые выдворены из Соединенных Штатов Америки за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что российским дипломатам запрещено въезжать на территорию Украины сроком на 5 лет.

Под запрет попали 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

По словам главы СБУ Василия Грицака, российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Новости США Отравление Сергея Скрипаля СБУ Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
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