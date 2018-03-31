Выдворение российских дипломатов: первая группа уже покинула посольство в США

В субботу, 31 марта, первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, покинула посольство России и уехала в аэропорт Вашингтона.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что от здания посольства автобус с дипломатами уезжал под марш "Прощание славянки", так же, как и в Лондоне некоторое время назад.

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Ожидается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15:00 по местному времени.

В целом, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли 2 самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

Российские дипломаты, которых высылают из США, выезжают из посольства в Вашингтоне. pic.twitter.com/YB7LZMqaOb — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 березня 2018 р.

Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернутся 153 дипломата.