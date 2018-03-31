23:05
31 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
8°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, сегодня
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выдворение российских дипломатов: первая группа уже покинула посольство в США

68 Читати новину українською
Российские дипломаты покидают посольство в Вашингтоне
Российские дипломаты покидают посольство в Вашингтоне / Иллюстративное фото

В субботу, 31 марта, первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, покинула посольство России и уехала в аэропорт Вашингтона.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что от здания посольства автобус с дипломатами уезжал под марш "Прощание славянки", так же, как и в Лондоне некоторое время назад.

Читайте также: 60 персон нон грата: СБУ запретила въезд ряду российских дипломатов

Ожидается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15:00 по местному времени.

В целом, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли 2 самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернутся 153 дипломата.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук