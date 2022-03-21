В описании петиции отмечается, что пока перепуганные матери и дети убегают от бомб и пуль, Путин совершает "самое высокое международное преступление". Это агрессия на наших глазах.

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Есть мощный способ привлечь его к ответственности: новый трибунал в Нюрнбергском стиле, чтобы Путин ответил за этот отвратительный поступок,

– говорится в сообщении.

Создать новый спецсуд над Путиным призывает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ведь массовая поддержка общественности придала бы этой идее непреодолимый импульс. Путин и его прихвостни получили бы мощный сигнал, что мир будет привлекать их к ответственности.

"Этот новый суд является ключевым для защиты не только Украины, но и всего мира от нападения, которое было незаконным с момента его начала. Присоединяйтесь к глобальному призыву преследовать преступление Путина в новом трибунале в Нюрнбергском стиле", – призывают в петиции.

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