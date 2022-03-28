Сейчас очень важно, чтобы весь мир объединился вокруг Украины. Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития Анастасия Бондарь.

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Она подчеркнула, что платформа #МояВійна – это именно та площадка, которая эффективно убеждает международных партнеров больше помогать Украине.

На платформе можно не только размещать свои истории, но и делиться лучшими из них в соцсетях. Поэтому мы обращаемся ко всем украинцам – расскажите собственную историю о войне в Украине. Нас должен услышать весь мир,

– подчеркнула исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Отметим, что с помощью платформы каждый украинец может описать свою историю, выложить реальные факты и личные переживания. В то же время граждане всех стран мира могут увидеть и прочесть эти факты на родных для них языках.

К теме смотрите видео о ситуации в областях Украины по состоянию на 28 марта: