Зараз дуже важливо, щоб весь світ об'єднався довкола України. Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку Анастасія Бондар.

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Вона наголосила, що платформа #МояВійна – це саме той майданчик, який ефективно переконує міжнародних партнерів більше допомагати Україні.

На платформі можна не тільки розміщувати власні історії, але і ділитись найкращими з них у соцмережах. Тому ми звертаємось до всіх українців – розкажіть власну історію про війну в Україні. Нас повинен почути весь світ,

– наголосила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Зауважимо, за допомогою платформи кожен українець може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. Водночас громадяни всіх країн світу можуть побачити і прочитати ці факти рідними для них мовами.

До теми дивіться відео про ситуацію в областях України станом на 28 березня: