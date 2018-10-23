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      Международная страховая AXA уходит из Украины

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      Компания AXA объявила о выходе с украинского рынка
      Компания AXA объявила о выходе с украинского рынка / Фото из соцсетей

      Группа компании AXA объявила, что выходит с украинского рынка.

      Соответствующее заявление появилось 23 октября на сайте компании.

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      Группа АХА заключила соглашение с компанией Fairfax Financial Holding Limited о продаже всех своих компаний в Украине и выходе с украинского рынка.

      Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" в Украине.

      "Окончание сделки будет зависеть от выполнения соответствующих условий ее закрытия, в том числе, получения необходимых регуляторных разрешений",– говорится в пресс-релизе на сайте компании.

      Что такое AXA?
      Компания AXA до сих пор была одной из крупнейших страховых компаний Украины. В 2017 году она была одной из крупнейших на рынке автострахования, а также страхования от несчастных случаев. По состоянию на 2018 год, компания обслуживает примерно 500 тысяч клиентов в Украине.

      Что такое Fairfax Financial Holdings Limited?
      Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада). Компания занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями уже более 30 лет. Холдинг работает в 40 странах мира.

      Теги: Новости Украины Бизнес Канада Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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