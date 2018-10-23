Міжнародна страхова AXA йде з України

Група компанії AXA оголосила, що виходить з українського ринку.

Відповідна заява з'явилась 23 жовтня на сайті компанії.

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Група АХА уклала угоду з компанією Fairfax Financial Holding Limited про продаж всіх своїх компаній в Україні та вихід з українського ринку.

Відповідно до умов угоди, Fairfax придбає 100% "АХА Страхування" та "АХА Страхування Життя" в Україні.

"Закінчення операції залежатиме від виконання відповідних умов її закриття, в тому числі, отримання необхідних регуляторних дозволів", – йдеться у прес-релізі на сайті компанії.

Що таке AXA?Компанія AXA дотепер була однією з найбільших страхових компаній України. У 2017 році вона була однією з найбільших на ринку автострахування, а також страхування від нещасних випадків. Станом на 2018 рік, компанія обслуговує приблизно 500 тисяч клієнтів в Україні.

Що таке Fairfax Financial Holdings Limited?Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited з штаб-квартирою в Торонто (Канада). Компанія займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями вже понад 30 років. Холдинг працює в 40 країнах світу.