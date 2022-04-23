Помощь была передана благодаря сотрудничеству с Международным штабом помощи украинцам, который на днях предоставил для нужд Национальной полиции Украины гуманитарную помощь общей стоимостью 10 миллионов гривен.

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Такое сотрудничество крайне важно для нас, и мы благодарны международным партнерам за поддержку и помощь,

– отметил начальник управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

В МВД Украины отмечают, что главной ценностью для украинцев всегда была и будет человеческая жизнь, а современные бронежилеты позволят полицейским чувствовать себя защищенными при выполнении служебных заданий в горячих точках Украины.

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