Международные эксперты оценили нашу водку

В Сан-Франциско завершился 18-й международный конкурс алкогольных брендов San Francisco World SpiritsCompetition.

В этом году топовый дегустационный турнир собрал рекордное количество – почти 3 тысячи участников из разных стран. По его итогам высшую награду – золото – получила отечественная "Хортица".

Бренд получил отличные оценки от ведущих мировых экспертов, сомелье, известных отраслевых журналистов и барменов мира. Как сообщает сайт San Francisco World Spirits Competition, награда "Хортица" является общепризнанным показателем ее исключительного качества: "Продукция, награждена золотой медалью, является исключительной в своей категории. Это продукты, которые устанавливают стандарты для других".

Производитель абсолютный успех бренда объясняет использованием лучшего сырья – спирта нового поколения "Пшеничная слеза", родниковой воды и авторских рецептур. Благодаря постоянному инвестированию в качество продукции отечественная "Хортица" 5-й год подряд – в тройке мировых лидеров по версии британского рейтинга Клуб Миллионеров.

Напомним, ранее "Хортица" показала наиболее высокие темпы роста среди тройки мировых лидеров и стала самой популярной и самой продаваемой отечественной водкой по данным рейтинга британского журнала Drinks International.