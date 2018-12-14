Міжнародні експерти оцінили нашу горілку

У Сан-Франциско завершився 18-й міжнародний конкурс алкогольних брендів San Francisco World SpiritsCompetition.

У цьому році топовий дегустаційний турнір зібрав рекордну кількість – майже 3 тисячі учасників з різних країн. За його підсумками найвищу нагороду – золото – отримала вітчизняна "Хортиця".

Бренд отримав відмінні оцінки від провідних світових експертів, сомельє, відомих галузевих журналістів та барменів світу. Як повідомляє сайт San Francisco World Spirits Competition, нагорода "Хортиця" є загальновизнаним показником її виключної якості: "Продукція, нагороджена золотою медаллю, є виключною у своїй категорії. Це продукти, які встановлюють стандарти для інших".

Виробник абсолютний успіх бренду пояснює використанням кращої сировини – спирту нового покоління "Пшенична сльоза", джерельної води та авторських рецептур. Завдяки постійному інвестуванню в якість продукції вітчизняна "Хортиця" 5-й рік поспіль – у трійці світових лідерів за версією британського рейтингу Клуб Мільйонерів.

Нагадаємо, раніше "Хортиця" показала найбільш високі темпи зростання серед трійки світових лідерів і стала найпопулярнішою та найпродаванішою вітчизняною горілкою за даними рейтингу британського журналу Drinks International.