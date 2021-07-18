Кто такой Нельсон Мандела

Мандела – уникальный человек, он прожил 95 лет, из них 27 провел в тюрьме. За свою долгую жизнь он был юристом и общественным активистом, его обвинили в терроризме и обрекли на пожизненное заключение.

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В тюрьме Мандела не покорился – он стал символом борьбы народа Южной Африки за свободу и за уничтожение режима апартеида в ЮАР.

Нельсон Мандела стал первым демократически избранным президентом ЮАР и примером для всего мира. Он был отмечен Нобелевской премией мира в 1993 году и стал одним из самых известных людей 20 века.

Также Мандела – кавалер украинского ордена князя Ярослава Мудрого.

Его имя навсегда вписано в историю и находится рядом с другими выдающимися борцами за права угнетенных – Махатмой Ганди, Мартином Лютером Кингом, Василием Стусом, Лехом Валенсой, Андреем Сахаровым, Матерью Терезой и другими.

Почему ООН отмечает День Манделы

История Нельсона Манделы вдохновляет многих людей, она – яркий пример того, что проблемы необходимо решать мирным путем.

Мандела стал символом изменений на Африканском континенте, благодаря ему в ЮАР состоялись исторические события – режим апартеида (т.е. расовой сегрегации и доминирования белого меньшинства) было отменено мирным путем – без кровопролития.

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Мандела сформировал в стране правительство национального единства, которое реализовало немало реформ, которые позволили ЮАР стать государством для всех.

Мандела не держался за власть и спокойно покинул пост президента ЮАР в 1999 году. После этого он посвятил себя благотворительной деятельности, борьбе с бедностью, неграмотностью, а также преодолению на континенте эпидемий, в частности – ВИЧ/СПИД.

По мнению экспертов ООН, Нельсона Мандела – является идеальным национальным лидером и настоящим образцом для многих людей и народов. Именно поэтому возникла идея ввести Международный день его имени.

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Что надо делать в Международный день Манделы

В 2009 году ООН приняла резолюцию о чествовании выдающегося гуманиста. Впервые Международный день Манделы отметили в следующем – 2010 году.

В этот день каждый человек доброй воли должен посвятить 67 минут помощи другим. В том числе есть свой смысл – Нельсон Мандела 67 лет своей жизни посвятил служению людям. Его примеру может, как видите, следовать абсолютно каждый. Стоит только присоединиться к инициативе ООН и делать добрые дела.