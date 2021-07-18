Хто такий Нельсон Мандела

Мандела – унікальна людина, він прожив 95 років, з них 27 провів у в’язниці. За своє довге життя він був юристом і громадським активістом, його звинуватили у тероризмі та прирекли до довічного ув'язнення.

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У в'язниці Мандела не скорився – він став символом боротьби народу Південної Африки за свободу та за знищення режиму апартеїду в ПАР.

Нельсон Мандела став першим демократично обраним президентом ПАР і прикладом для всього світу. Він був відзначений Нобелівською премією миру у 1993 році й став одним з найвідоміших людей 20 століття.

Також Мандела – кавалер українського Ордену князя Ярослава Мудрого.

Його ім'я назавжди вписано в історію й перебуває поруч з іншими видатними борцями за права пригноблених – Махатмою Ганді, Мартіном Лютером Кінгом, Василем Стусом, Лехом Валенсою, Андрієм Сахаровим, Матір'ю Терезою та іншими.

Чому ООН відзначає День Мандели

Історія Нельсона Мандели надихає багатьох людей, вона – яскравий приклад того, що проблеми необхідно вирішувати мирним шляхом.

Мандела став символом змін на Африканському континенті, завдяки йому в ПАР відбулися історичні події – режим апартеїду (тобто расової сегрегації та домінування білої меншості) було скасовано мирним шляхом – без кровопролиття.

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Мандела сформував в країні уряд національної єдності, який реалізував чимало реформ, які дозволили ПАР стати державою для всіх.

Мандела не тримався за владу й спокійно залишив пост президента ПАР у 1999 році. Після цього він присвятив себе благодійній діяльності, боротьбі з бідністю, неграмотністю, а також подоланню на континенті епідемій, зокрема – ВІЛ/СНІД.

На думку експертів ООН, Нельсона Мандела – є ідеальним національним лідером та справжнім взірцем для багатьох людей і народів. Саме тому виникла ідея запровадити Міжнародний день його імені.

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Що треба робити у Міжнародний день Мандели

У 2009 році ООН прийняла резолюцію про вшанування видатного гуманіста. Вперше Міжнародний день Мандели відзначили наступного - 2010 року.

В цей день кожна людина доброї волі має присвятити 67 хвилин допомозі іншим. У цьому числі є свій сенс – Нельсон Мандела 67 років свого життя присвятив служінню людям. Його приклад може, як бачите, наслідувати абсолютно кожен. Варто лише приєднатися до ініціативи ООН та робити добрі справи.