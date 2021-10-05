Такими пикантными подробностями Торнинг-Шмидт поделилась в своих мемуарах. Отрывки из скандальной книги опубликовала датская пресса.
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Инцидент произошел в посольстве Франции в Копенгагене
Неприятный инцидент произошел еще в 2002 или 2003 году – за ужином в посольстве Франции в Копенгагене.
Я увидела, как Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я сменила место, и все закончилось,
– написала политик.
Политик расценила поступок француза – как неуместный жест
Экс-глава правительства подчеркнула, что в нынешние времена это было бы расценено, как сексуальное домогательство. 17 лет назад Торнинг-Шмидт трактовала это как неуместный жест.
Ситуация меня очень разозлила,
– добавила Торнинг-Шмидт.
Д'Эстен умер в 2020 году от осложнений коронавируса
Отметим, что Валери Жискар д'Эстен возглавлял Францию в 1974 – 1981 годах. Занял пост президента после смерти Жоржа Помпиду. На время вероятных притязаний д'Эстену уже было 76-77 лет. Умер бывший глава государства в 2020 году – от осложнений коронавируса.
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Что известно про Хелле Торнинг-Шмидт
- Родилась в 1966 году.
- Социал-демократка.
- В 2005 году попала в парламент Дании.
- Возглавляла правительство Дании в 2011 – 2015 годах