Такими пикантными подробностями Торнинг-Шмидт поделилась в своих мемуарах. Отрывки из скандальной книги опубликовала датская пресса.

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Инцидент произошел в посольстве Франции в Копенгагене

Неприятный инцидент произошел еще в 2002 или 2003 году – за ужином в посольстве Франции в Копенгагене.

Я увидела, как Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я сменила место, и все закончилось,

– написала политик.

Политик расценила поступок француза – как неуместный жест

Экс-глава правительства подчеркнула, что в нынешние времена это было бы расценено, как сексуальное домогательство. 17 лет назад Торнинг-Шмидт трактовала это как неуместный жест.

Ситуация меня очень разозлила,

– добавила Торнинг-Шмидт.

Д'Эстен умер в 2020 году от осложнений коронавируса

Отметим, что Валери Жискар д'Эстен возглавлял Францию в 1974 – 1981 годах. Занял пост президента после смерти Жоржа Помпиду. На время вероятных притязаний д'Эстену уже было 76-77 лет. Умер бывший глава государства в 2020 году – от осложнений коронавируса.

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Интересно! Это уже не первый скандал с Валери Жискаром д'Эстеном, ранее его в домогательствах обвинила немецкая журналистка Энн-Кэтрин Штраке. Она подчеркнула, что во время интервью политик несколько раз касался ее ягодиц.

Что известно про Хелле Торнинг-Шмидт