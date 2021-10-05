Такими пікантними подробицями Торнінг-Шмідт поділилась у своїх мемуарах. Уривки зі скандальної книги опублікувала данська преса.

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Інцидент трапився у посольстві Франції у Копенгагені

Неприємний інцидент стався ще у 2002 або 2003 році – за вечерею у посольстві Франції у Копенгагені.

Я побачила, як Жискар д'Естен, що сидів біля мене, хапає мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, я змінила місце, і все закінчилося,

– написала політикиня.

Політикиня розцінила вчинок француза – як недоречний жест

Ексглава уряду наголосила, що у теперішні часи це було б розцінене, як сексуальне домагання. 17 років тому Торнінг-Шмідт трактувала це як недоречний жест.

Ситуація мене дуже розлютила,

– додала Торнінг-Шмідт.

Д' Естен помер у 2020 році від ускладнень від коронавірусу

Зазначимо, що Валері Жискар д'Естен очолював Францію у 1974 – 1981 роках. Обійняв посаду президента після смерті Жоржа Помпіду. На час ймовірних домагань д'Естену вже було 76-77 років. Помер колишній глава держава у 2020 році – від ускладнень від коронавірусу.

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Цікаво! Це вже не перший скандал з Валері Жискаром д'Естеном, раніше його у домаганнях звинуватила німецька журналістка Енн-Кетрін Штраке. Вона наголосила, що під час інтерв'ю політик кілька разів торкався її сідниць.

Що відомо про Гелле Торнінг-Шмідт