Свое решение Международный суд ООН огласит уже сегодня, 16 марта. Может ли оно иметь положительное влияние для Украины и что будет, если действия России признают юридически неправомерными, – читайте в материале сайта 24 канала.

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Что это за суд и о чем говорит Украина

Что такое Международный суд ООН (МС ООН) Главный судебный орган ООН, находящийся в городе Гаага. Есть еще Международный уголовный суд (МУС), который также находится в городе Гаага.

Подробно отличие объяснили эксперты по DEJURE Foundation. Так, основное отличие между ними состоит в том, что МС ООН рассматривает межгосударственные споры и способен привлечь к ответственности какое-либо государство, в то же время у МУС есть полномочия привлечь к ответственности конкретных индивидов за совершение международных преступлений. То есть, если мы хотим привлечь к ответственности Россию как государство – нам в МС ООН, если Путина, Лаврова, Шойгу и так далее – нам в МУС.

Украина пока судится с Россией и говорит о том, что Россия не может оправдывать свою агрессию тем, что у нас якобы с 2014 года был геноцид русскоязычного населения на Донбассе. Именно этот аргумент был использован в Кремле для начала полномасштабной войны.

Украина заявляет, что Россия не может вести каких-либо действий на территории Украины, ссылаясь на предотвращение "геноцида" и/или наказание за него, ведь никакого геноцида ни на Донбассе, ни в других регионах не было. Представители Украины отметили, что Россия искривлено истолковала понятие геноцида из Конвенции для того, чтобы предоставить хоть какое-то (похожее на правовое) обоснование своему полномасштабному вторжению в Украину. Этим Россия предала цели Конвенции,

– объяснили в DEJURE Foundation.

Эксперты добавили, что в своем иске (п. 24) Украина также отметила, что российская ложь о якобы геноциде на Донбассе является еще более обидной и ироничной, ведь похоже, что это сама Россия планирует акты геноцида в Украине. Однако следует понимать, что Украина в рамках этого дела не требует от суда признать Россию виновной в геноциде против украинцев ( но это не мешает Украине позже заявить об этом).

Россия не участвовала в суде ООН / Фото icj-cij.org

Украина же, в частности, просит суд установить, что (1) никакого геноцида на Донбассе не было, поэтому (2) Россия не имеет права предпринимать никаких действий против Украины, ссылаясь якобы на "геноцид" и (3) так называемая "специальная военная операция" проводится на ложном заявлении РФ о геноциде и не имеет оснований в Конвенции. Украина также требует от МС ООН обязать Россию (1) предоставить гарантии неповторения незаконных действий против Украины, включая применение силы и (2) полностью возместить весь ущерб, причиненный Россией.

Россия, кстати, не участвовала в суде ООН, но отправила письмо с заявлением, что начала войну "для самообороны".

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Что может дать этот суд Украине

Анна Огренчук , президент Ассоциации юристов Украины, управляющая партнер Юридической группы LCF, обьяснила, что с момента оккупации и контроля территорий незаконными вооруженными формированиями России, совершались грубые нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного и уголовного права, фиксировавшиеся правоохранительными органами и правозащитниками.

В частности, речь идет о насильственных исчезновениях, расстрелах без суда и следствия, пытках в незаконных местах содержания, насильственной паспортизации. Только через нелегальные места несвободы прошли 3,5 тысячи человек – как гражданских, так и военнослужащих. И это только официальная информация.

Настоящий геноцид сейчас происходит именно в Украине и автор его – Россия. В частности, уже свидетельствуют пленные российские военнослужащие, пилоты о прямых указаниях расстреливать гражданских людей в Украине и уничтожать объекты гражданской инфраструктуры. Уже сейчас, как юрист, могу сказать о неопровержимом нарушении, по крайней мере, ст. 2 Конвенции, толкующей преступление геноцида как действия с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы через убийства членов такой группы, причинения серьезных телесных повреждений, умышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение,

– объяснила Огренчук.

Путин устроил геноцид в Украине / Фото Getty Images

Она добавила, что МС ООН достаточно быстро, как для международной инстанции, приступил к рассмотрению дела Украины против России. Оперативное реагирование суда позволит применить ряд мер, на которых настаивает Украина.

Обращение Украины во все международные судебные инстанции и, в частности, МС ООН – правильное решение, и мы должны использовать все имеющиеся инструменты для прекращения вооруженной агрессии.

В то же время у меня нет иллюзий, что правосудие будет происходить быстро, а решение МС ООН, даже промежуточное с предохранителями в виде прекращения огня, будет исполнено Россией. Это скорее ритуальная процедура, ведь мы должны получить решение по всем делам против России. Например, в начале марта ЕСПЧ принял решение прекратить вооруженное нападение на Украину – реакции со стороны РФ нет. Но в целом, в перспективе, при рассмотрении уже персональных исков пострадавших украинцев этот факт, безусловно, должен стать неопровержимым доказательством нарушения Россией прав человека и игнорирования норм международного права,

– отметила Анна Огренчук.

Она также заявила, что из всего этого возникает новый вызов и для Украины, и для мировой безопасности в целом. Процедуры слишком длительные, а нормы уже, мягко говоря, устаревшие, ведь большинство принималось после Второй мировой войны. Поэтому для быстрого реагирования на вызовы безопасности и восстановления правосудия необходимо улучшать и обновлять инструменты привлечения к ответственности.

Россия уничтожает Украину / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Мы, юристы Украины, видим более быстрый результат уголовного преследования высшего политического и военного руководства РФ в создании специального военного трибунала, рассматривающего само преступление агрессии. Он проще по процедуре доказывания, чем военные преступления и преступления против человечности, которыми сейчас занимается Офис Прокурора Международного уголовного суда, ведь решение принималось одним человеком – Путиным при формальном согласовании со своими сообщниками, а выполнялось военным руководством России. Кроме того, по решению спецтрибунала можно рассматривать жесточайший приговор – смертную казнь,

– пояснила юрист.

Александр Друг , партнер Sayenko Kharenko, и Алина Данилейко , юристка Sayenko Kharenko, отметили, что по результатам такого рассмотрения Международный суд ООН может вынести решение против России. Устав ООН в целом предусматривает механизм, когда государство, в пользу которого было принято решение Международного суда ООН, может обратиться в Совет Безопасности ООН в случае его невыполнения другим государством.

Совет Безопасности ООН в этом случае может принять меры воздействия к стране-нарушителю, в том числе в форме использования миротворческих сил ООН для обеспечения такого исполнения решения. В то же время, поскольку РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето и может заблокировать принятие Советом Безопасности ООН любого решения, то решение Международного суда ООН для Украины будет практически невыполнимым.

Однако, несмотря на отсутствие практического механизма исполнения, решения Международного суда ООН довольно часто становились началом переговоров между государствами. Следовательно, наличие решения Международного суда ООН в пользу Украины, в том числе с присужденной суммой компенсации ущерба, Украина может использовать для усиления своей переговорной позиции с Россией,

– уточнили юристы.

Кроме того, решение о взыскании ущерба с России в пользу Украины может стать дополнительным обоснованием для возможности конфискации замороженных российских активов в иностранных юрисдикциях, поддержавших санкции против РФ, и использования их для выплаты компенсации в пользу Украины.

Александра Матвийчук , правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод, лауреат премии "Защитник демократии" от миссий ОБСЕ, отметила, что подача Украиной иска в Международный суд ООН – это наша контратака на юридическом фронте.

Если суд вынесет решение в пользу Украины по этому делу, это поставит точку на международном уровне в том, что Украина не проводила никакого геноцида на Донбассе и выбьет фундамент из-под пропаганды России с точки зрения международного права.

Также важно, что Украина подала обеспечительные меры, рассматриваемые еще до того, как будет вынесено решение суда. Одно из этих обеспечительных мер – это требование немедленно прекратить войну. Очевидно, что Россия может отказаться даже, если суд вынесет такое обеспечительную меру. Но это будет еще один кирпич в построении ее имиджа как страны, полностью отказавшейся от международного права,

– подытожила Матвийчук.