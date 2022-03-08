Чем отличаются военные и воинские преступления? Кто будет судить агрессора? Как каждый может помочь наказать Россию? Читайте в статье 24 канала.

Обратите внимание Путин, геноцид, Гаага: что нужно знать о военных преступлениях России против Украины

Война России против Украины в разгаре, но уже звучат правильные заявления, что агрессор пойдет под суд за это преступление. Без сомнения – суд неизбежен. Но многие даже опытные украинские политики и журналисты называют такой суд наказанием за воинские преступления. Это принципиально неправильная трактовка. Россиян будут судить за военные преступления! Объясняем разницу между этими терминами.

Если сформулировать кратко и просто:

Воинское преступление – это преступление в армии.

Военное преступление – это преступление на войне.

А теперь подробнее…

Что такое воинское преступление?

Воинские преступления – локальные, они не имеют международного аспекта. Это преступная деятельность при несении службы в конкретной армии конкретной страны.

Например, в Уголовном кодексе Украины (глава XIX) военные преступления имеют следующее определение:

Это преступления против установленного законодательством порядка несения или прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, а также военнообязанными и резервистами во время прохождения собрания.

В Уголовном кодексе также указано, что за воинские преступления несут ответственность военнослужащие:

Вооруженных сил Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Национальная гвардия Украины;

других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты;

другие лица, определенные законом.

В том же XIX разделе Уголовного кодекса (статьи 402-433) указано 9 групп военных преступлений:

Против порядка подчиненности и воинской чести; Против прохождения военной службы; Против порядка пользования военным имуществом и их сохранности; Против порядка эксплуатации военной техники; Против порядка несения боевого дежурства и других специальных служб; Против установленного порядка сохранения военной тайны; Военные должностные преступления; Против порядка несения службы на поле боя и в районе военных действий; Преступления, ответственность за которые предусмотрены международными конвенциями.

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Что такое военное преступление?

Военные преступления – в отличие от воинских, которые, напомним, локальные и касающиеся конкретной страны – являются нарушением международного права, принятых законов и обычаев войны. К ним относятся геноцид, агрессия и преступления против человечности.

Общий список военных преступлений содержится в Уставе Международного уголовного суда (Римский устав). Этот список очень широк, там собрано большинство актуальных нарушений международного права, закрепленных международными конвенциями и международным обычным правом.

Для примера перечислим самые позорные преступления России, уже зафиксированные во время войны против Украины:

умышленное убийство;

пытки или бесчеловечное обращение;

преднамеренное целенаправленное нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях;

умышленное нападение на гражданские объекты, то есть объекты, не являющиеся военными целями;

преднамеренное нанесение сильных страданий или причинение тяжелых телесных повреждений;

незаконное, бессмысленное и значительное по объемам уничтожение или присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;

взятие заложников;

нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, села, жилые помещения или здания или их обстрел по применению любых средств;

ограбление города или населенного пункта даже если он захвачен штурмом;

применение оружия, боеприпасов и техники, а также использование таких методов ведения войны, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные страдания, или не имеют избирательное действие...

Совершенно очевидно, что список преступлений России будет пополняться.

Военные преступления не имеют срока давности

Путин все ближе к суду в Гааге / Фото из архива 24 канала

Это закреплено в Конвенции ООН "О неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества" от 1968 года и Конвенции государств-участников Совета Европы "О неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военных преступлений".

То есть: лицо, совершившее военное преступление, можно привлечь к ответственности в любое время, независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления.

Кто расследует военные преступления?

Расследование геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности осуществляет постоянно действующий Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, действующий на основе Римского устава.

Важно!

МУС не нужно путать с Международным судом (МС) ООН, тоже заседающим в Гааге и уже рассматривающим межгосударственный иск Украины против России. МУС устанавливает вину отдельных лиц, а МС ООН принимает решение о действиях государств.

Прокурор МКС Карим Хан сообщил, что "расследование ситуации в Украине началось". Заявление о поддержке этого расследования подали 39 стран – в частности почти все члены ЕС, включая Германию, а также Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Коста-Рику. Передовая следственная группа МУС уже прибыла в Украину.

Работа МКС будет осложнена тем, что Россия не ратифицировала Римский устав, а значит, не обязана сотрудничать с уголовным судом. (Тем более что РФ вообще регулярно нарушает даже подписанные международные договоры.) Поэтому Украина предложила создать специальный международный ad hoc суд – трибунал для расследования преступления России. Эта идея уже получила поддержку западных юристов-международников.

К сведению!

Украина пока тоже не ратифицировала Римский устав. Но правительство приняло две специальные декларации о признании юрисдикции МКС, поэтому суд может расследовать международные преступления, совершенные на территории Украины, начиная с 2013 года.

Мировая история знает четыре случая создания подобного трибунала. Это Нюрнбергский (1946 – 1946) и Токийский процессы (1946 – 1948) после Второй мировой войны, а также Международные уголовные трибуналы против бывшей Югославии (1993 – 2017) и Руанды (1994 – 2015).

Реально ли осудить российских оккупантов на аналогичном трибунале? Вполне – учитывая, что Резолюцию ООН по осуждению войны России против Украины поддержала 141 страна.

Согласно международному законодательству, лицо, признанное виновным в совершении военного преступления, в зависимости от уровня его ответственности может получить от 10 до 30 лет тюремного заключения.

К сбору улик может приобщиться каждый!

Сбор доказательств военных преступлений России уже начался. Причем задокументировать их может любой желающий. Для этого созданы специальные платформы:

Чтобы зафиксировать военное преступление, можно подавать фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших или материальные показания (документы, остатки снарядов, гильзы, обломки вещей, зданий и т.п.).

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Если возможности заполнить форму нет или вам не удается это сделать, можно написать письмо непосредственно прокурору МКС Кариму Хану по электронному адресу: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Писать можно в произвольной форме на любом языке. Но учитывайте, что несистематизированные данные будут обрабатываться гораздо дольше.

Украинцы, приобщайтесь к сбору доказательств! Помогите наказать оккупантов!