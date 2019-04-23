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      Международный суд назвал дату слушаний относительно пленных украинских моряков

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      Международный суд назвал дату слушаний о пленных украинских моряках
      Международный суд назвал дату слушаний о пленных украинских моряках / 5.ua

      Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации в связи с нарушением иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

      Заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль написала у себя на Facebook-странице, что публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года.

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      Процедурный приказ будет обнародован на сайте Трибунала. Елена Зеркаль добавила, что во время сегодняшних консультаций по освобождению украинских военнопленных моряков Россия "изменила тон разговора".

      Она отметила, что неизвестно, это – изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций.

      Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии. В любом случае это не повлияло на позиции сторон в отношении наших моряков и кораблей,
      – написала Зеркаль.

      По словам заместителя главы МИД, аргументы, которые украинские дипломаты услышали сегодня от РФ, подтвердили стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет украинским военным кораблям и членам их экипажей.

      До слушаний в Гамбурге, которые состоятся 10-11 мая, Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушения международного права.

      Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.

      После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московский СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.

      Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ ООН Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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