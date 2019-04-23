Пленным украинским морякам в РФ впервые позволили позвонить домой

Некоторым украинским военнопленным морякам, которые находятся в плену в Российской Федерации впервые за весь период содержания в Лефортовском СИЗО позволили позвонить домой.

Однако говорится не о всех пленных моряках, российское следствие пока позволило такую привилегию лишь некоторым ребятам. Об этом сообщил адвокат украинцев Николай Полозов.

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Однако, вместе с тем, российские следователи решили провести новые экспертизы по "делу". Так, они решили провести техническую экспертизу артиллерийского вооружения военных катеров "Бердянск" и "Никополь". Отметим, что захваченные суда Россия скрывает в порте оккупированной Керчи.

Кроме того, защита украинцев сообщила о еще одной экспертизе – ситуационной. Российское следствие предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении.

Эти следственные действия будут проводиться до конца апреля, а также – между майскими праздниками.

Отметим, что 17 апреля суд Москвы продлил срок ареста 24 военнопленным украинцам. Такой меры пресечения требовали следователи ФСБ России, поэтому суд удовлетворил их ходатайство. Моряков будут держать под стражей еще как минимум до 26 июля.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.



После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московский СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.



Украинцы объявили себя военнопленными.