Полоненим українським морякам в РФ вперше дозволили зателефонувати додому

Деяким українським військовополоненим морякам, які перебувають у полоні в Російській Федерації вперше за весь період утримання у Лефортівському СІЗО дозволили зателефонувати додому.

Проте мовиться не про всіх полонених моряків, російське слідство поки дозволило такий привілей лише частині хлопців. Про це повідомив адвокат українців Микола Полозов.

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Проте, разом із тим, російські слідчі вирішили провести нові експертизи у "справі". Так, вони вирішили провести технічну експертизу артилерійського озброєння військових катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Зазначимо, що захоплені судна Росія переховує в порті окупованої Керчі.

Окрім того, захист українців повідомив про ще одну експертизу – ситуаційну. Російське слідство пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення.

Ці слідчі дії проводитимуть до кінця квітня, а також – між травневими святами.

Зазначимо, що 17 квітня суд Москви продовжив термін арешту 24 військовополоненим українцям. Такого запобіжного заходу вимагали слідчі ФСБ Росії, тож суд задовольнив їх клопотання. Моряків триматимуть під вартою ще, щонайменше, до 26 липня.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.



Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів.



Українці оголосили себе військовополоненими.