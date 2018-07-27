"Межигорье" Януковича начнет приносить прибыль

В управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов передали недвижимое имущество "Межигорье".

Об этом сообщили в агентстве, передает "Украинская правда".

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"6 июня 2018 года принято постановление Печерского районного суда города Киева о передаче в управление ранее арестованного движимого имущества, находящегося на территории "Межигорья", – уточнил собеседник в АРМА.



В то же время, в Агентстве пока не могут дать ответ, все ли арестованное имущество им передали. Это будет установлено на месте, после того, как окончательно получат резиденцию в управление.



"Это мы будем проверять при приеме от прокуроров", – пояснил собеседник Украинской правды.



Напомним, имущество резиденции "Межигорье" арестовали три года назад, в июле 2015 года. Земельные участки суд передал государству в 2017 году – тогда суд признал недействительными договоры, согласно которым резиденцию 2007 года вывели из госсобственности.