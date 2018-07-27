"Межигір'я" Януковича почне приносити прибуток

В управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів передали нерухоме майно "Межигір'я".

Про це повідомили в Агенстві, передає "Українська правда".

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"06 червня 2018 року прийнято ухвалу Печерського районного суду міста Києва про передачу в управління раніше арештованого рухомого майна, що знаходиться на території "Межигіря", – уточнив співрозмовник в АРМА.

Водночас, в Агентстві поки не можуть дати відповідь, чи все заарештоване майно їм передали. Це буде встановлено на місці, після того, як остаточно отримають резиденцію в управління.

"Це ми будемо перевіряти під час приймання від прокурорів", – пояснив співрозмовник Української правди.

Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" заарештували три роки тому, в липні 2015 року. Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.