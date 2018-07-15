Продати Межигір'я: хто може купити резиденцію президента-втікача Януковича

Днями в уряді заявили, що виставлять на продаж символ корупції попередньої влади – розкішну резиденцію Межигір'я, де бігав по пенькам президент-втікач Віктор Янукович і звідки він накивав п'ятами, коли на Майдані вбивали людей. Так от, величезну територію хочуть реалізувати на конкурсі. Яка вартість будинків, парку, знаменитої Хонки.

Межигір'я віддадуть у хороші руки. Держава розшукує управителя, який госплодарюватиме на цій території. Проте, володітиме він об'єктом не завжди, а продовж певного часу. Але зможе на цих ста гектарах побудувати навіть Діснейленд.

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А от, наприклад, ресторан чи готель навряд з'явиться на території. Адже дозвіл на такі добудови отримати складно.Нині розшукують способи заробітку для майбутнього тимчасового господаря. Звернулися до міжнародних компаній.

Уже точно відомо, яким має бути майбутній тимчасовий власник. Обиратимуть його на конкурсі. На який може податися й іноземець. Головне, аби мав досвід і міг завірити, що Межигір'я застрахують і утримуватимуть у належному стані.



Межигір'я

Зберегти – це як певний актив в цьому стані, щонайменше. Якщо це можливо, його покращити. Якщо не можливо покращити, воно має генерувати певну суму надходжень до державного бюджету,

– розповів начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник.

Власник має бути готовим господарюватиме на такому великому комплексі, адже ділити його на частини заборонено. А от оточення Януковича не зможе зазіхати на улюблену резиденцію президента-втікача. Усі, хто під санкціями, не матимуть змоги позмагатися за цей шматок.



Будівля всередині

Однак, аби провести конкурс потрібно, як мінімум, декілька місяців. Адже попереду оцінка майна, передача документів і дозвіл, окрім нерухомого, ще й на рухоме майно. Якого в АРМА поки що немає. А сам майбутній управитель має розуміти, що справа ризикована. Межигір'я знаходиться під арештом і якщо суд змінить своє рішення, то його фактичний власник змусить його покинути територію.