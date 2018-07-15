Продать Межигорье: кто может купить резиденцию президента-беглеца Януковича

На днях в правительстве заявили, что выставят на продажу символ коррупции предыдущей власти – роскошную резиденцию Межигорье, где бегал по пенькам президент-беглец Виктор Янукович и откуда он убежал, когда на Майдане убивали людей. Так вот, огромную территорию хотят реализовать на конкурсе. Какова стоимость домов, парка, знаменитой Хонки.

Межигорье отдадут в хорошие руки. Государство разыскивает управляющего, который будет владеть этой территорией. Однако, он будет обладать объектом не всегда, а в течение определенного времени. Но сможет на этих ста гектарах построить даже Диснейленд.

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А вот, например, ресторан или отель вряд появится на территории. Ведь разрешение на такие достройки получить сложно. Сейчас разыскивают способы заработка для будущего временного хозяина. Обратились к международным компаниям.

Уже точно известно, каким должен быть будущий временный владелец. Выбирать его будут на конкурсе. На который может податься и иностранец. Главное, чтобы имел опыт и мог заверить, что Межигорье застрахуют и содержаться будет в надлежащем состоянии.



Межигорье

Сохранить – это как определенный актив в этом состоянии, по меньшей мере. Если это возможно, его улучшить. Если не возможно улучшить, оно должно генерировать определенную сумму поступлений в государственный бюджет,

– рассказал начальник управления по вопросам управления активами АРМА Виталий Резник.

Владелец должен быть готов хозяйничать в таком большом комплексе, ведь делить его на части запрещено. А вот окружение Януковича не сможет посягать на любимую резиденцию президента-беглеца. Все, кто под санкциями, не будут иметь возможности побороться за этот кусок.



Здание внутри

Однако, чтобы провести конкурс, нужно, как минимум, несколько месяцев. Ведь впереди оценка имущества, передача документов и разрешение, кроме недвижимого, еще и на движимое имущество. Которого у АРМА пока нет. А сам будущий управляющий должен понимать, что дело рискованное. Межигорье находится под арестом, и если суд изменит свое решение, то его фактический владелец заставит его покинуть территорию.