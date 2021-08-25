Это случилось практически под знаком "Движение запрещено". Журналисты выяснили, что авто купили в Киеве только за 3 дня до инцидента.

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Елка, которая упала на авто под Одесским облсоветом / Фото телеграма "Одесса как она есть"

Не успели застраховать

Новая владелица автомобиля решила приехать в Одессу на праздники. Однако она даже не успела застраховать свой транспорт. А с учетом того, где припарковали авто, не удастся даже получить компенсацию от коммунального предприятия, которое обслуживает территорию возле облсовета.

В месте, где произошел инцидент, часто собираются дрифтеры и стритрейсеры. Это подтверждает фото, которое сделали там 20 августа. На месте, где упала елка стоит более 10 автомобилей. Хотя Range Rover не спортивное авто, оно сюда приехало именно на такое "собрание".

Стритрейсеры под Одесским облсоветом / Фото "Думская"

Почему упала елка

Наиболее вероятной причиной падения дерева специалисты считают неудовлетворительное состояние. В связи с изменениями климата хвойные деревья в Одессе постепенно засыхают.

Однако от постепенного повышения температуры другие деревья также страдают. В частности, в городе иногда падают и клены.