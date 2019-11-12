МХП определил формулу защиты украинских производителей на внешних рынках

Трансформационный партнер Киевского международного экономического форума агроиндустриальный холдинг МХП очертил стратегические направления действий по успешной защите интересов и устойчивого развития аграрного сектора Украины в условиях торговых войн, усиление позиций отечественных производителей на мировой карте и трансформации бизнеса к стремительным климатическим изменениям.

В условиях быстрых глобальных изменений Украина оказалась перед недвусмысленным выбором: или держаться за хрупкую стабильность, или уверенно двигаться в инновационном направлении, что предусматривает тесное взаимодействие бизнеса, власти и общества. Поиску оптимальных путей адаптации и дальнейшего развития отечественного бизнеса в условиях современных вызовов были посвящены основные темы нынешнего Киевского международного экономического форума (КМЕФ).

Как отметил во время панельной дискуссии "Торговые войны и их влияние на мировую экономику" советник председателя правления МХП Дмитрий Лось, на фоне внутренней конкуренции украинским производителям и властям следует объединиться для осуществления внешней торговой деятельности.

"Власть и бизнес должны стать партнерами для достижения общих интересов. Мы должны принимать важные решения, где именно нужно усиливать работу. По мясу птицы, например, в Европе наиболее сильные позиции во Франции, Польше и Италии. Итак, нам надо договариваться с Германией, которая может быть более лояльной к украинским производителям. Кроме того, бизнес должен брать на себя роль лидера на внешних рынках, тратя ресурсы для обеспечения успеха в лоббировании интересов, и таким образом работать в партнерстве с властью", – отметил Дмитрий Лось .

Он добавил, что защиту интересов производителей в торговых войнах нужно рассматривать в трех направлениях, основной из которых – диверсификация бизнеса.

"Первый механизм защиты того, что у вас есть – это диверсификация рынков сбыта. Чем меньше рынков сбыта, тем больше вы уязвимы к действиям определенной страны. Чем больше рынков – тем спокойнее вы можете реализовывать свою продукцию. Тогда если вы потеряли рынок, это лишь вопрос маржинальности, а не трагедия", – отметил Дмитрий Лось.

Первый заместитель председателя правления МХП Юрий Мельник во время панельной дискуссии "Украина на мировой экономической карте" призвал президента и Кабинет Министров Украины разработать стратегию государственных преференций для приоритетных отраслей экономики и реализовать сбалансированную модель развития промышленного и аграрного секторов.

"Гораздо комфортнее работать, используя сбалансированную модель, когда локомотивом является индустриальный бизнес, развитая промышленность. Правительство должно конкретизировать свои действия: определить приоритетные отрасли промышленности, которым государство будет оказывать преференции и способствовать их развитию. Это будет сбалансированная индустриально-аграрная модель, которая обеспечит развитие бизнеса и государства", – добавил Юрий Мельник.

Он подчеркнул, что украинские компании не боятся выходить на международный рынок. Продукция МХП соответствует всем европейским требованиям качества и имеет конкурентные цены. Именно поэтому компания ежегодно находит новые рынки сбыта. Вместе с тем государство должно поддерживать производителей.

"Роль государства в этом вопросе очень важна – это касается разрешительных процедур и сертификации. Если поддержки со стороны правительства нет, бизнес никогда не получит доступ не только к европейским рынкам, но и к очень перспективным рынкам азиатских и африканских стран", – подытожил первый заместитель председателя правления МХП.

Вспомнив о чрезвычайно важных для аграрной отрасли климатических изменениях, главный эколог МХП Александр Семенец призвал государство и бизнес-среду воспитывать экологическую культуру украинской нации, начиная с малышей дошкольного возраста.

"Бизнес инвестирует огромные средства в экологически чистые технологии обработки земли, строительство биогазовых станций, переработку вторичного сырья, переход к использованию возобновляемых источников энергии. Однако мы должны воспитывать культуру ответственного отношения к окружающей среде с детства – ввести соответствующие учебные программы в дошкольных учреждениях, чтобы новое поколение понимало, что нельзя небрежно относиться к окружающей среде, что нужно раздельно собирать и сортировать мусор. Именно тогда забота об окружающей среде станет нормой жизни и ведения бизнеса", – подытожил Александр Семенец.