16:42
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      МХП определил формулу защиты украинских производителей на внешних рынках

      1 Читати новину українською
      МХП определил формулу защиты украинских производителей
      МХП определил формулу защиты украинских производителей / 24 канал

      Трансформационный партнер Киевского международного экономического форума агроиндустриальный холдинг МХП очертил стратегические направления действий по успешной защите интересов и устойчивого развития аграрного сектора Украины в условиях торговых войн, усиление позиций отечественных производителей на мировой карте и трансформации бизнеса к стремительным климатическим изменениям.

      В условиях быстрых глобальных изменений Украина оказалась перед недвусмысленным выбором: или держаться за хрупкую стабильность, или уверенно двигаться в инновационном направлении, что предусматривает тесное взаимодействие бизнеса, власти и общества. Поиску оптимальных путей адаптации и дальнейшего развития отечественного бизнеса в условиях современных вызовов были посвящены основные темы нынешнего Киевского международного экономического форума (КМЕФ).

      Как отметил во время панельной дискуссии "Торговые войны и их влияние на мировую экономику" советник председателя правления МХП Дмитрий Лось, на фоне внутренней конкуренции украинским производителям и властям следует объединиться для осуществления внешней торговой деятельности.

      "Власть и бизнес должны стать партнерами для достижения общих интересов. Мы должны принимать важные решения, где именно нужно усиливать работу. По мясу птицы, например, в Европе наиболее сильные позиции во Франции, Польше и Италии. Итак, нам надо договариваться с Германией, которая может быть более лояльной к украинским производителям. Кроме того, бизнес должен брать на себя роль лидера на внешних рынках, тратя ресурсы для обеспечения успеха в лоббировании интересов, и таким образом работать в партнерстве с властью", – отметил Дмитрий Лось .

      Он добавил, что защиту интересов производителей в торговых войнах нужно рассматривать в трех направлениях, основной из которых – диверсификация бизнеса.

      "Первый механизм защиты того, что у вас есть – это диверсификация рынков сбыта. Чем меньше рынков сбыта, тем больше вы уязвимы к действиям определенной страны. Чем больше рынков – тем спокойнее вы можете реализовывать свою продукцию. Тогда если вы потеряли рынок, это лишь вопрос маржинальности, а не трагедия", – отметил Дмитрий Лось.

      Первый заместитель председателя правления МХП Юрий Мельник во время панельной дискуссии "Украина на мировой экономической карте" призвал президента и Кабинет Министров Украины разработать стратегию государственных преференций для приоритетных отраслей экономики и реализовать сбалансированную модель развития промышленного и аграрного секторов.

      "Гораздо комфортнее работать, используя сбалансированную модель, когда локомотивом является индустриальный бизнес, развитая промышленность. Правительство должно конкретизировать свои действия: определить приоритетные отрасли промышленности, которым государство будет оказывать преференции и способствовать их развитию. Это будет сбалансированная индустриально-аграрная модель, которая обеспечит развитие бизнеса и государства", – добавил Юрий Мельник.

      Он подчеркнул, что украинские компании не боятся выходить на международный рынок. Продукция МХП соответствует всем европейским требованиям качества и имеет конкурентные цены. Именно поэтому компания ежегодно находит новые рынки сбыта. Вместе с тем государство должно поддерживать производителей.

      "Роль государства в этом вопросе очень важна – это касается разрешительных процедур и сертификации. Если поддержки со стороны правительства нет, бизнес никогда не получит доступ не только к европейским рынкам, но и к очень перспективным рынкам азиатских и африканских стран", – подытожил первый заместитель председателя правления МХП.

      Вспомнив о чрезвычайно важных для аграрной отрасли климатических изменениях, главный эколог МХП Александр Семенец призвал государство и бизнес-среду воспитывать экологическую культуру украинской нации, начиная с малышей дошкольного возраста.

      "Бизнес инвестирует огромные средства в экологически чистые технологии обработки земли, строительство биогазовых станций, переработку вторичного сырья, переход к использованию возобновляемых источников энергии. Однако мы должны воспитывать культуру ответственного отношения к окружающей среде с детства – ввести соответствующие учебные программы в дошкольных учреждениях, чтобы новое поколение понимало, что нельзя небрежно относиться к окружающей среде, что нужно раздельно собирать и сортировать мусор. Именно тогда забота об окружающей среде станет нормой жизни и ведения бизнеса", – подытожил Александр Семенец.

      blog_ava
      Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России
      сегодня
      1217
      Теги: Новости Украины Торговля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      сегодня , 16:39 Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      Світлана Попова 3
      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      сегодня , 15:14 Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      Ірина Кошанська 130
      Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      сегодня , 15:00 Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      Блог Медіа 2265
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 408
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 423
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук