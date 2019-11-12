МХП визначив формулу захисту українських виробників на зовнішніх ринках

Трансформаційний партнер Київського міжнародного економічного форуму агроіндустріальний холдинг МХП окреслив стратегічні напрями дій щодо успішного захисту інтересів і сталого розвитку аграрного сектору України в умовах торгових війн, посилення позицій вітчизняних виробників на світовій мапі та трансформації бізнесу до стрімких кліматичних змін.

В умовах швидких глобальних змін Україна опинилася перед недвозначним вибором: або триматися за крихку стабільність, або впевнено рухатися в інноваційному напрямку, що передбачає тісну взаємодію бізнесу, влади та суспільства. Пошуку оптимальних шляхів адаптації та подальшого розвитку вітчизняного бізнесу в умовах сучасних викликів були присвячені основні теми цьогорічного Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

Як зазначив під час панельної дискусії "Торгові війни та їхній вплив на світову економіку" радник голови правління МХП Дмитро Лось, на фоні внутрішньої конкуренції українським виробникам і владі слід об’єднатися для провадження зовнішньої торгової діяльності.

"Влада та бізнес мають стати партнерами задля досягнення спільних інтересів. Ми повинні приймати важливі рішення, де саме потрібно посилювати роботу. По м’ясу птиці, наприклад, в Європі найбільш сильні позиції у Франції, Польщі й Італії. Отже, нам треба домовлятися з Німеччиною, яка може бути більш лояльною до українських виробників. Крім того, бізнес повинен брати на себе роль лідера на зовнішніх ринках, витрачаючи ресурси для забезпечення успіху в лобіюванні інтересів, і таким чином працювати у партнерстві з владою", – зауважив Дмитро Лось.

Він додав, що захист інтересів виробників у торгових війнах потрібно розглядати в трьох напрямках, основний з яких – диверсифікація бізнесу.

"Перший механізм захисту того, що у вас є – це диверсифікація ринків збуту. Чим менше ринків збуту, тим більше ви вразливі до дій певної країни. Чим більше ринків – тим спокійніше ви можете реалізовувати свою продукцію. Тоді якщо ви втратили ринок, це лише питання маржинальності, а не трагедія", – зазначив Дмитро Лось.

Перший заступник голови правління МХП Юрій Мельник під час панельної дискусії "Україна на світовій економічній мапі" закликав президента та Кабінет Міністрів України розробити стратегію державних преференцій для пріоритетних галузей економіки та реалізувати збалансовану модель розвитку промислового й аграрного секторів.

"Набагато комфортніше працювати, використовуючи збалансовану модель, коли локомотивом є індустріальний бізнес, розвинута промисловість. Уряд має конкретизувати свої дії: визначити пріоритетні галузі промисловості, яким держава надаватиме преференції та сприятиме їхньому розвитку. Це буде збалансована індустріально-аграрна модель, яка забезпечить розвиток бізнесу та держави", – додав Юрій Мельник.

Він підкреслив, що українські компанії не бояться виходити на міжнародний ринок. Продукція МХП відповідає всім європейським вимогам якості та має конкурентні ціни. Саме тому компанія щороку знаходить нові ринки збуту. Разом з тим держава повинна підтримувати виробників.

"Роль держави у цьому питанні дуже важлива – це стосується дозвільних процедур і сертифікації. Якщо підтримки з боку уряду немає, бізнес ніколи не отримає доступ не лише до європейських ринків, але й до дуже перспективних ринків азійських і африканських країн", – підсумував перший заступник голови правління МХП.

Згадавши про надзвичайно важливі для аграрної галузі кліматичні зміни, головний еколог МХП Олександр Семенець закликав державу та бізнес-середовище виховувати екологічну культуру української нації, починаючи з малят дошкільного віку.

"Бізнес інвестує величезні кошти в екологічно чисті технології виробництва й обробки землі, будівництво біогазових станцій, переробку вторинної сировини, перехід до використання відновлюваних джерел енергії. Проте ми маємо виховувати культуру відповідального ставлення до навколишнього середовища з дитинства – запровадити відповідні навчальні програми у дошкільних закладах, аби нове покоління розуміло, що не можна недбайливо ставитися до довкілля, що потрібно роздільно збирати та сортувати сміття. Саме тоді турбота про навколишнє середовище стане нормою життя та ведення бізнесу", – підсумував Олександр Семенець.