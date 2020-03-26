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      МХП перечислил 55 миллионов в общенациональный фонд противодействия коронавирусу

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      Крупнейший украинский производитель курятины, Агроиндустриальній холдинг МХП, выделил55 миллионов гривен для общенационального фонда по противодействию коронавирусу.

      Деньги будут направлены на неотложные нужды: экспресс-тесты для диагностики коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и тому подобное. Распределением средств займутся специалисты Министерства здравоохранения.

      Финансовая помощь была выделена в рамках договоренностей между властью и представителями крупного бизнеса, которые были достигнуты во время встречи, организованной президентом 16 марта. Кроме того, МХП взял под опеку Винницкую и Черкасскую области, как регионы своего крупнейшего присутствия. На их потребности холдингом было выделено 15 и 14 миллионов гривен соответственно. Таким образом, на сегодняшний день компания уже направила на борьбу с пандемией 84 миллионов гривен.

      В Винницкой и Черкасской областях властью в сотрудничестве с бизнесом уже созданы оперативные штабы для координации действий, направленных на борьбу с коронавируса. МХП — ключевой партнер. Кроме финансовой помощи, холдинг взял на себя все процессы закупок в пределах выделенных им средств — ими уже занимаются специалисты по материально-техническому обеспечению МХП.

      В МХП призывают всех, кто имеет возможность помочь обществу и государству в борьбе с пандемией коронавируса, участвовать и принимать активное участие в преодолении сложных вызовов, стоящих перед человечеством. В компании верят, что только совместными усилиями можно преодолеть глобальные угрозы!

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      Теги: Новости Украины
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