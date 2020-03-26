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      МХП перерахував 55 мільйонів до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу

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      Коронавірус / delo.ua

      Найбільший український виробник курятини, агроіндустріальний холдинг МХП, виділив 55 млн грн для загальнонаціонального фонду з протидії коронавірусу.

      Гроші будуть спрямовані на найнагальніші потреби: експрес-тести для діагностики коронавірусу, апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту тощо. Розподілом коштів займуться фахівці Міністерства охорони здоров’я.

      Фінансову допомогу було виділено в межах домовленостей між владою та представниками великого бізнесу, які було досягнуто під час зустрічі, організованої президентом 16 березня. Крім того, МХП взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності. На їхні потреби холдингом було виділено 15 і 14 млн грн відповідно. Таким чином, на сьогодні компанія вже спрямувала на боротьбу з пандемією 84 млн грн.

      На Вінниччині та Черкащині владою у співпраці з бізнесом вже створено оперативні штаби для координації дій спрямованих на боротьбу з коронавірусом. МХП — ключовий партнер. Крім фінансової допомоги, холдинг взяв на себе всі процеси закупівель в межах виділених ним коштів — ними вже займаються фахівці з матеріально-технічного забезпечення МХП.

      В МХП закликають усіх, хто має змогу допомогти суспільству та Державі в боротьбі с пандемією коронавірусу, долучатися та брати активну участь у подоланні складних викликів, що стоять перед людством. В компанії вірять, що лише спільними зусиллями можна подолати глобальні загрози!

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      Теги: Новини України
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