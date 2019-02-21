МХП завершил транзакцию по приобретению Perutnina Ptuj

MHP SE (LSE: MHPC), ведущая международная агропромышленная Группа МХП, завершила сделку по приобретению Perutnina Ptuj, международной и крупнейшей компании по производству курятины и продуктов из мяса птицы в Юго-Восточной Европе.

На сегодняшний день МХП стал крупнейшим акционером, контролирующим более 90% акций компании Perutnina Ptuj.

Кроме того, на четвертый день после получения клиренса на приобретение произошли изменения в Наблюдательном Совете и Управлении. Все изменения и резюме новых членов Совета Директоров опубликованы на официальном сайте Perutnina Ptuj.

МХП впервые приобрел мощности в Европе и в дальнейшем рассматривает другие виды партнерства на мировом рынке.

Окончательная сумма транзакции является результатом завершения аудита комплексной оценки Perutnina Ptuj за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Необходимая рыночная оценка справедливой стоимости чистых активов и другие расчеты результата объединения бизнеса еще не завершены.

После согласования транзакции Компания еще раз подтвердила свои обязательства:

– поддерживать и совершенствовать самые высокие национальные и международные стандарты качества;

– защищать и развивать рабочие места;

– опираясь на действующую бизнес-модель, расширять производство и развитие продуктов, а также уровень знания брендов.

"Мы рады завершить эту покупку и реализовать наши амбициозные планы, от которых получат непосредственную выгоду сотрудники, фермеры, местные общины и индустрия курятины в регионе в целом. Мы уверены, что Perutnina Ptuj будет иметь светлое будущее как часть этого стратегического сотрудничества. Объединяя мощный опыт управления обеих компаний и инвестируя в новые предприятия и технологии, мы уверены, что сможем способствовать развитию производственных мощностей, углублять сотрудничество с местными партнерами и увеличивать объемы реализации продуктов Perutnina Ptuj, учитывая их популярность на приоритетных рынках. Это партнерство подтверждает, что МХП является европейским производителем курятины с самыми быстрыми темпами роста и отражает главный стратегический шаг в позиционировании компании, как важного игрока на мировой арене производства курятины", – подчеркнул Юрий Косюк, председатель правления МХП.

Андрей Зубицкий, председатель правления SIJ Group, сказал: "В 2018 году SIJ Group уделяла много внимания для поиска долгосрочного стратегического партнера Perutnina Ptuj, согласно нашим бизнес-планам. С момента присоединения этой компании по переработке пищевых продуктов в 2015 году SIJ Group обеспечила стабильность в правах собственности и финансах, качественную управленческую деловую практику и, прежде всего, успешную бизнес-деятельность. Из-за существенных 10-летних инвестиций в наше первичное металлургическое направление SIJ Group не имела достаточного потенциала для одновременного инвестирования в Perutnina Ptuj. Поэтому наша цель состояла в том, чтобы найти партнера из той же области, который проинвестировал бы в развитие Perutnina Ptuj и придал ей толчок, сохраняя при этом существующую бизнес-модель и устойчивую деятельность, с которой она будет продолжать заботиться о своих сотрудниках, специалистах по выращиванию птицы и взаимодействовать с местными общинами и другими заинтересованными сторонами. Нам приятно, что после успешного завершения процесса продажи Perutnina Ptuj получит нового стратегического собственника из той же области – МХП, одна из ведущих международных агропромышленных групп. В то же время, мы гордимся тем, что передаем новому владельцу компанию, которая находится в хорошем состоянии и ждет своего дальнейшего развития".





"С приобретением холдингом МХП нашей компании, мы наконец сможем высвободить все свои внутренние потенциалы, которые накапливались в течение многих лет. При поддержке нового стратегического собственника, с энтузиазмом наших сотрудников, приверженностью наших фермеров, лояльностью наших потребителей, Perutnina Ptuj безусловно выйдет за пределы регионального пространства. Мы войдем в пространство, о котором мы давно мечтали", – прокомментировал Энвер Шишич, генеральный директор Perutnina Ptuj.

Информационная справка Perutnina Ptuj



Perutnina Ptuj – это крупнейшая международная вертикально-интегрированная компания по производству курятины и продуктов из мяса птицы в Юго-Восточной Европе. Компания имеет полный цикл производства "от фермы до вилки" и внедренную систему качества в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине.



Здоровье – это один из основных приоритетов Компании, который касается не только ее основной деятельности, сотрудников и окружающей среды, а также проявляется в отношении к своим клиентам, которые уже более 110 лет доверяют продукции Perutnina Ptuj. Компании ежедневно доверяют более двух миллионов потребителей в более чем 22 рынках – от Скандинавии до Средиземноморья.



Особенность Perutnina Ptuj – партнерство с сотнями небольших ферм, специализирующихся на выращивании птицы и расположеных в сельских местностях Словении. Высокое качество мяса – результат тщательного контроля качества на каждом этапе производства и дистрибуции продуктов полного цикла, что происходит в сотрудничестве с более чем 240 словенскими специалистами по выращиванию птицы (общее количество – 500 в Группе).



Компания постоянно внедряет самые высокие национальные и международные стандарты качества, отвечает требованиям действующего законодательства, использует собственную систему качества, безопасности и систем мониторинга для контроля всех этапов производства и переработки мяса – от земледелия и выращивания птицы, производства кормов, предприятий по переработке мяса, логистики, ветеринарных услуг до полок магазинов.



Основные и наиболее известные бренды Perutnina Ptuj – это РР и Poli. Последний является наиболее узнаваемым брендом в стране и ассоциируется с особыми куриными сосисками.



Группа компаний Perutnina Ptuj в 2017 году получила выручку в размере 265 млн евро.



Персонал компании насчитывает около 3 700 сотрудников.