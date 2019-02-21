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      МХП завершив транзакцію з придбання Perutnina Ptuj

      39 Читать новость на русском
      Perutnina Ptuj
      Perutnina Ptuj

      MHP SE (LSE: MHPC), провідна міжнародна агропромислова Група МХП, завершила транзакцію з придбання Perutnina Ptuj, міжнародної та найбільшої компанії з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці у Південно-Східній Європі.

      На сьогоднішній день МХП став найбільшим акціонером, що контролює більше ніж 90% акцій компанії Perutnina Ptuj.

      Крім того, на четвертий день після отримання кліренсу на придбання відбулись зміни в Наглядовій Раді та Управлінні. Усі зміни та резюме нових членів Ради Директорів опубліковані на офіційному сайті Perutnina Ptuj.

      МХП вперше придбав потужності в Європі та надалі розглядає інші види партнерства на світовому ринку.

      Остаточна сума транзакції є результатом завершення аудиту комплексної оцінки Perutnina Ptuj за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Необхідна ринкова оцінка справедливої ​​вартості чистих активів та інші розрахунки результату об'єднання бізнесу ще не завершені.

      Після узгодження транзакції Компанія ще раз підтвердила свої зобов'язання:

      – підтримувати та вдосконалювати найвищі національні та міжнародні стандарти якості;

      – захищати і розвивати робочі місця;

      – опираючись на діючу бізнес-модель розширювати виробництво та розвиток продуктів, а також рівень знання брендів.

      "Ми раді завершити цю покупку і реалізувати наші амбітні плани, від яких отримають безпосередню вигоду співробітники, фермери, місцеві громади та індустрія курятини у регіоні в цілому. Ми впевнені, що Perutnina Ptuj матиме світле майбутнє як частина цього стратегічного співробітництва. Об'єднуючи потужний досвід управління обох компаній та інвестуючи у нові підприємства та технології, ми впевнені, що зможемо сприяти розвитку виробничих потужностей, поглиблювати співпрацю з місцевими партнерами та збільшувати об’єми реалізації продуктів Perutnina Ptuj, враховуючи їх популярність на пріоритетних ринках. Це партнерство підтверджує, що MХП є європейським виробником курятини з найшвидшими темпами зростання і відображає головний стратегічний крок у позиціонуванні компанії, як важливого гравця на світовій арені виробництва курятини", – підкреслив Юрій Косюк, голова правління МХП.

      Андрій Зубіцький, голова правління SIJ Group, сказав: "У 2018 році SIJ Group приділяла багато уваги для пошуку довгострокового стратегічного партнера Perutnina Ptuj, відповідно до наших бізнес-планів. З моменту приєднання цієї компанії з переробки харчових продуктів у 2015 році SIJ Group забезпечила стабільність у правах власності та фінансах, якісну управлінську ділову практику і, перш за все, успішну бізнес-діяльність. Через суттєві 10-річні інвестиції в наш первинний металургійний напрям SIJ Group не мала достатнього потенціалу для одночасного інвестування в Perutnina Ptuj. Тому наша мета полягала в тому, щоб знайти партнера з тієї ж галузі, який проінвестував би в розвиток Perutnina Ptuj і надав їй поштовх, зберігаючи при цьому існуючу бізнес-модель і стійку діяльність, з якою вона буде продовжувати піклуватися про своїх співробітників, спеціалістів з вирощування птиці та взаємодіяти з місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами. Нам приємно, що після успішного завершення процесу продажу Perutnina Ptuj отримає нового стратегічного власника з тієї ж галузі – МХП, одну з провідних міжнародних агропромислових груп. У той же час, ми пишаємося тим, що передаємо новому власнику компанію, що знаходиться у хорошому стані і чекає на свій подальший розвиток".

      "З придбанням холдингом МХП нашої компанії, ми нарешті зможемо вивільнити усі свої внутрішні потенціали, які накопичувались в компанії протягом багатьох років. За підтримки нового стратегічного власника, з ентузіазмом наших співробітників, прихильністю наших фермерів, лояльністю наших споживачів, Perutnina Ptuj безумовно вийде за межі регіонального простору. Ми ввійдемо в простір, про який ми давно мріяли", – прокоментував Енвер Шишич, генеральний директор Perutnina Ptuj.

      Інформаційна довідка Perutnina Ptuj

      Perutnina Ptuj – це найбільша міжнародна вертикально-інтегрована компанія з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці у Південно-Східній Європі. Компанія має повний цикл виробництва "від ферми до виделки" та впроваджену систему якості в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині.

      Здоров'я – це один з основних пріоритетів Компанії, який стосується не лише її основної діяльності, співробітників і навколишнього середовища, а також проявляється у відношенні до своїх клієнтів, які вже більше 110 років довіряють продукції Perutnina Ptuj. Компанії щодня довіряють понад два мільйони споживачів на більш ніж 22 ринках – від Скандинавії до Середземномор'я.

      Особливістю Perutnina Ptuj є партнерство з сотнями невеликих ферм, які спеціалізуються на вирощуванні птиці і розташовані в сільських місцевостях Словенії. Висока якість м'яса – результат ретельного контролю якості на кожному етапі виробництва та дистрибуції продуктів повного циклу, що відбувається у співпраці з більш, ніж 240 словенськими спеціалістами з вирощування птиці (загальна кількість – 500 у Групі).

      Компанія постійно впроваджує найвищі національні та міжнародні стандарти якості, відповідає вимогам чинного законодавства, використовує власну систему якості, безпеки та систем моніторингу для контролю всіх етапів виробництва та переробки м'яса – від землеробства та вирощування птиці, виробництва кормів, підприємств з переробки м'яса, логістики, ветеринарних послуг до полиць магазинів.

      Основні та найбільш відомі бренди Perutnina Ptuj – це РР та Poli. Останній є найбільш впізнаваним брендом у країні та асоціюється з особливими курячими сосисками.

      Група компаній Perutnina Ptuj у 2017 році отримала виручку у розмірі 265 млн євро.

      Персонал компанії налічує близько 3 700 співробітників.

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      Теги: Новини України Агро 24 Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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