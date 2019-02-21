МХП завершив транзакцію з придбання Perutnina Ptuj
MHP SE (LSE: MHPC), провідна міжнародна агропромислова Група МХП, завершила транзакцію з придбання Perutnina Ptuj, міжнародної та найбільшої компанії з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці у Південно-Східній Європі.
На сьогоднішній день МХП став найбільшим акціонером, що контролює більше ніж 90% акцій компанії Perutnina Ptuj.
Крім того, на четвертий день після отримання кліренсу на придбання відбулись зміни в Наглядовій Раді та Управлінні. Усі зміни та резюме нових членів Ради Директорів опубліковані на офіційному сайті Perutnina Ptuj.
МХП вперше придбав потужності в Європі та надалі розглядає інші види партнерства на світовому ринку.
Остаточна сума транзакції є результатом завершення аудиту комплексної оцінки Perutnina Ptuj за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Необхідна ринкова оцінка справедливої вартості чистих активів та інші розрахунки результату об'єднання бізнесу ще не завершені.
Після узгодження транзакції Компанія ще раз підтвердила свої зобов'язання:
– підтримувати та вдосконалювати найвищі національні та міжнародні стандарти якості;
– захищати і розвивати робочі місця;
– опираючись на діючу бізнес-модель розширювати виробництво та розвиток продуктів, а також рівень знання брендів.
"Ми раді завершити цю покупку і реалізувати наші амбітні плани, від яких отримають безпосередню вигоду співробітники, фермери, місцеві громади та індустрія курятини у регіоні в цілому. Ми впевнені, що Perutnina Ptuj матиме світле майбутнє як частина цього стратегічного співробітництва. Об'єднуючи потужний досвід управління обох компаній та інвестуючи у нові підприємства та технології, ми впевнені, що зможемо сприяти розвитку виробничих потужностей, поглиблювати співпрацю з місцевими партнерами та збільшувати об’єми реалізації продуктів Perutnina Ptuj, враховуючи їх популярність на пріоритетних ринках. Це партнерство підтверджує, що MХП є європейським виробником курятини з найшвидшими темпами зростання і відображає головний стратегічний крок у позиціонуванні компанії, як важливого гравця на світовій арені виробництва курятини", – підкреслив Юрій Косюк, голова правління МХП.
Андрій Зубіцький, голова правління SIJ Group, сказав: "У 2018 році SIJ Group приділяла багато уваги для пошуку довгострокового стратегічного партнера Perutnina Ptuj, відповідно до наших бізнес-планів. З моменту приєднання цієї компанії з переробки харчових продуктів у 2015 році SIJ Group забезпечила стабільність у правах власності та фінансах, якісну управлінську ділову практику і, перш за все, успішну бізнес-діяльність. Через суттєві 10-річні інвестиції в наш первинний металургійний напрям SIJ Group не мала достатнього потенціалу для одночасного інвестування в Perutnina Ptuj. Тому наша мета полягала в тому, щоб знайти партнера з тієї ж галузі, який проінвестував би в розвиток Perutnina Ptuj і надав їй поштовх, зберігаючи при цьому існуючу бізнес-модель і стійку діяльність, з якою вона буде продовжувати піклуватися про своїх співробітників, спеціалістів з вирощування птиці та взаємодіяти з місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами. Нам приємно, що після успішного завершення процесу продажу Perutnina Ptuj отримає нового стратегічного власника з тієї ж галузі – МХП, одну з провідних міжнародних агропромислових груп. У той же час, ми пишаємося тим, що передаємо новому власнику компанію, що знаходиться у хорошому стані і чекає на свій подальший розвиток".
"З придбанням холдингом МХП нашої компанії, ми нарешті зможемо вивільнити усі свої внутрішні потенціали, які накопичувались в компанії протягом багатьох років. За підтримки нового стратегічного власника, з ентузіазмом наших співробітників, прихильністю наших фермерів, лояльністю наших споживачів, Perutnina Ptuj безумовно вийде за межі регіонального простору. Ми ввійдемо в простір, про який ми давно мріяли", – прокоментував Енвер Шишич, генеральний директор Perutnina Ptuj.
Інформаційна довідка Perutnina Ptuj
Perutnina Ptuj – це найбільша міжнародна вертикально-інтегрована компанія з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці у Південно-Східній Європі. Компанія має повний цикл виробництва "від ферми до виделки" та впроваджену систему якості в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині.
Здоров'я – це один з основних пріоритетів Компанії, який стосується не лише її основної діяльності, співробітників і навколишнього середовища, а також проявляється у відношенні до своїх клієнтів, які вже більше 110 років довіряють продукції Perutnina Ptuj. Компанії щодня довіряють понад два мільйони споживачів на більш ніж 22 ринках – від Скандинавії до Середземномор'я.
Особливістю Perutnina Ptuj є партнерство з сотнями невеликих ферм, які спеціалізуються на вирощуванні птиці і розташовані в сільських місцевостях Словенії. Висока якість м'яса – результат ретельного контролю якості на кожному етапі виробництва та дистрибуції продуктів повного циклу, що відбувається у співпраці з більш, ніж 240 словенськими спеціалістами з вирощування птиці (загальна кількість – 500 у Групі).
Компанія постійно впроваджує найвищі національні та міжнародні стандарти якості, відповідає вимогам чинного законодавства, використовує власну систему якості, безпеки та систем моніторингу для контролю всіх етапів виробництва та переробки м'яса – від землеробства та вирощування птиці, виробництва кормів, підприємств з переробки м'яса, логістики, ветеринарних послуг до полиць магазинів.
Основні та найбільш відомі бренди Perutnina Ptuj – це РР та Poli. Останній є найбільш впізнаваним брендом у країні та асоціюється з особливими курячими сосисками.
Група компаній Perutnina Ptuj у 2017 році отримала виручку у розмірі 265 млн євро.
Персонал компанії налічує близько 3 700 співробітників.
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