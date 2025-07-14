Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Сейчас местонахождение вертолета остается неизвестным.

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Что сейчас известно об исчезновении

Это произошло во время рейса из Охотска в Магадан. Он должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, однако в определенное время воздушный борт не вышел на связь и в Магадан соответственно не прибыл.

Известно, что пропавший Ми-8 принадлежит АПК "Взлет". Согласно обнародованной информации, на борту во время полета находилось пять человек. Среди них, как сообщают росСМИ, было три члена экипажа и два техника.

На поиски пропавшего вертолета из Охотска вылетел вертолет Ми-8, из Магадана – самолет Ан-26. Расположение вертолета пока не установлено,

– говорится в сообщении.

К слову, недавно в России во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Погиб 41-летний штурман Александр Павлов, который участвовал в войне против Украины и имел сотни боевых вылетов.