Шкатулка украинского творчества времен противостояния российским оккупантам пополнилась еще одним хитом. Свою лепту в культурный фонд внесли одесские защитники.

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"А мы на дно Володю пустим"

Известный музыкант и ведущий Николай Сер га сочинил песню о том, какое будущее ждет российский десант в Одессе. Оккупантам лучше задуматься – штурм города не закончится для них счастливо.

Песня одесских защитников: видео