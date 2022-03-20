Шкатулка украинского творчества времен противостояния российским оккупантам пополнилась еще одним хитом. Свою лепту в культурный фонд внесли одесские защитники.
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"А мы на дно Володю пустим"
Известный музыкант и ведущий Николай Серга сочинил песню о том, какое будущее ждет российский десант в Одессе. Оккупантам лучше задуматься – штурм города не закончится для них счастливо.
Песня одесских защитников: видео
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