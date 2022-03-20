Скринька української творчості часів протистояння російським окупантам поповнилася ще одним хітом. Свій внесок у культурний фонд зробили одеські захисники.

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"А ми на дно Володю пустим"

Відомий музикант та ведучий Микола Серга склав пісню про те, яке майбутнє очікує на російський десант в Одесі. Окупантам краще задуматися, штурм міста не закінчиться для них щасливо.

Пісня одеських захисників: відео

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