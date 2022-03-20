Скринька української творчості часів протистояння російським окупантам поповнилася ще одним хітом. Свій внесок у культурний фонд зробили одеські захисники.
Читайте також Це може стати і реальністю Європи: як виглядатиме війна у Берліні – відеоприпущення
"А ми на дно Володю пустим"
Відомий музикант та ведучий Микола Серга склав пісню про те, яке майбутнє очікує на російський десант в Одесі. Окупантам краще задуматися, штурм міста не закінчиться для них щасливо.
Пісня одеських захисників: відео
Дивіться також: Захисники Харкова нагадали, що стоятимуть до кінця