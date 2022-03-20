Українська спільнота намагається достукатися до всього світу будь-якими способами. Один із них – потужні та водночас моторошні відео. На них показують, як російська армія може бомбити інші мирні міста Європи. Наприклад, Берлін.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Такою може бути реальність і в столиці Німеччини

Якби війна дісталася до Берліна...,

– підписане відео.

На ньому можна побачити дівчину, яка робить селфі на фоні Бранденбурзьких воріт. В якусь мить над нею пролітає ворожий літак, який скидає бомби.

Не оминають, за задумом творців ролика, російські найманці і 368-метрову берлінську телевежу. Вона, зазначимо, – найвища будівля цілої Німеччини, а також друга за висотою у всій Європі.

Так може виглядати бомбардування Берліна Росією:

"Бомбардують" на відео також інші пам'ятки Берліна, а також житлові квартали міста, де мешкають мирні містяни.

Раніше в мережі поширювалося подібне відео з Парижем. Його теж за допомогою комп'ютерної графіки "бомбили" російські винищувачі.