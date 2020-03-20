Microsoft Azure with Kyivstar – следующий шаг в развитии стратегического партнерства с Microsoft

Киевстар продолжает активно развивать направление облачных сервисов и пополнил продуктовый портфель платформой Azure от Microsoft.

Киевстар совместно с Microsoft первым среди мобильных операторов в Украине предлагает украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure. Теперь клиенты смогут размещать данные в пределах Украины при разработке и администрировании программ и развертывании IT инфраструктуры компании.

Благодаря стратегическому партнерству с Microsoft и в рамках подписанного меморандума между двумя компаниями мы намерены расширять портфель облачных сервисов и продуктов, работать над созданием экосистемы IoT решений на базе Azure, которые будут подкреплены анализом больших данных, технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями телеком-оператора,

– рассказал Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар комментирует запуск продукта.

О глобальном облаке Microsoft Azure

Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ к службам для разработки и развертывания облачных приложений.

В модели IaaS пользователи получают ресурсы, а именно виртуальные серверы с определенной вычислительной мощностью и объемами памяти. В модели PaaS клиенты используют ресурсы IaaS вместе с готовыми инструментами для разработки приложений для упрощения старта работы в облаке. PaaS модель позволяет клиентам постепенно переносить свои процессы в облако – от самых простых рабочих задач и работы самого ПО для анализа больших данных и управления базами данных. Так пользователю в модели PaaS не нужно дополнительно тратить средства и ресурсы на донастройку облачного пространства под нужды бизнеса.

Значительное число PaaS продуктов на платформе Microsoft Azure – это неотъемлемое преимущество Microsoft. На платформе насчитывается более 100 сервисов для разработки, тестирования и доставки приложений, обработки и вычислений данных, как от Microsoft, так и партнеров. Клиент управляет облачными сервисами платформы через веб-интерфейс Microsoft Azure. А для тех, кому необходимо управлять процессами в облаке удаленно, есть мобильное приложение.

О преимуществах доступа к облаку Microsoft Azure с Киевстар

Полная совместимость локально развернутой платформы Azure Stack в дата-центре Киевстар с глобальным облаком Microsoft Azure делает сервис уникальным для украинского бизнеса.

Благодаря доступу к облаку Microsoft Azure, которое предлагает Киевстар, клиенты смогут разрабатывать и внедрять гибридные облачные приложения для бизнеса, применять методики DevOps и размещать данные в пределах Украины, оставаясь при этом в рамках правового поля.

Дополнительными преимуществами является то, что бизнес-клиенты Киевстар:

платят за фактически использованный объем и количество полученных облачных сервисов;

заключают контракт с компанией Киевстар;

получают персональное корпоративное обслуживание от команды экспертов облачных продуктов в Киевстар. В случае необходимости для решения сложных технических задач привлекаются специалисты Microsoft.

Напомним, Киевстар заключил стратегическое партнерство с компанией Microsoft в ноябре 2019 года и подписал Меморандум о взаимопонимании, целью которого является совместная работа над комплексными клиентскими проэктам на основе технологий и возможностей IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений.