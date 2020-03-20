15:31
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Microsoft Azure with Kyivstar – наступний крок у розвитку стратегічного партнерства з Microsoft

      -
      / skyservice.pro

      Київстар продовжує активно розвивати напрямок хмарних сервісів та поповнив продуктовий портфель платформою Azure від Microsoft.

      Київстар спільно з Microsoft першим серед мобільних операторів в Україні пропонує українським бізнес-клієнтам хмарну платформу Microsoft Azure. Тепер клієнти зможуть розміщувати дані в межах України при розробці та адмініструванні програм і розгортанні IT інфраструктури компанії.

      Завдяки стратегічному партнерству з Microsoft і в рамках підписаного меморандуму між двома компаніями ми маємо намір розширювати портфель хмарних сервісів і продуктів, працювати над створенням екосистеми IoT рішень на базі Azure, які будуть підкріплені аналізом великих даних, технологіями мобільного зв'язку та обчислювальними можливостями телеком – оператора,
      – розповів Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу, Київстар коментує запуск продукту.

      Про глобальну хмару Microsoft Azure

      Згідно з даними Microsoft, понад 95% компаній рейтингу Fortune 500 довіряють свою IT-інфраструктуру хмарі Microsoft Azure. Microsoft Azure поєднує в собі моделі хмарних сервісів IaaS (інфраструктура як сервіс) і PaaS (платформа як сервіс): віртуальні сервери, сховища даних, мережі, операційні системи і доступ до служб для розробки та розгортання хмарних додатків.

      У моделі IaaS користувачі отримують ресурси, а саме віртуальні сервери з певною обчислювальною потужністю та обсягами пам'яті. У моделі PaaS клієнти використовують ресурси IaaS разом з готовими інструментами для розробки додатків для спрощення старту роботи в хмарі. PaaS модель дозволяє клієнтам поступово переносити свої процеси в хмару – від найпростіших робочих завдань і роботи самого ПО до аналізу великих даних і управління базами даних. Так користувачу в моделі PaaS не потрібно додатково витрачати кошти і ресурси на доналаштування хмарного простору під потреби бізнесу.

      Значне число PaaS продуктів на платформі Microsoft Azure – це невід'ємна перевага Microsoft. На платформі налічується понад 100 сервісів для розробки, тестування та доставки додатків, обробки і обчислень даних , як від Microsoft, так і партнерів. Клієнт керує хмарними сервісами платформи через веб-інтерфейс Microsoft Azure. А для тих, кому необхідно керувати процесами в хмарі віддалено, є мобільний додаток.

      Про переваги доступу до хмари Microsoft Azure з Київстар

      Повна сумісність локально розгорнутої платформи Azure Stack в дата-центрі Київстар з глобальною хмарою Microsoft Azure робить сервіс унікальним для українського бізнесу.

      Завдяки доступу до хмари Microsoft Azure, який пропонує Київстар, клієнти зможуть розробляти і впроваджувати гібридні хмарні додатки для бізнесу, застосовувати методики DevOps і розміщувати дані в межах України, залишаючись при цьому в рамках правового поля.

      Додатковими перевагами є те, що бізнес-клієнти Київстар:

      • платять за фактично використаний обсяг і кількість отриманих хмарних сервісів;
      • укладають контракт з компанією Київстар;
      • отримують персональне корпоративне обслуговування від команди експертів з хмарних продуктів у Київстар. У разі необхідності для вирішення складних технічних завдань залучаються фахівці Microsoft.

      Нагадаємо, Київстар уклав стратегічне партнерство з компанією Microsoft у листопаді 2019 року та підписав Меморандум про Взаєморозуміння, метою якого є спільна робота над комплексними клієнтськими проєктами на основі технологій та можливостей IoT, великих даних, штучного інтелекту та хмарних обчислень.

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Бізнес Новини Техно Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Маніакальний ажіотаж довкола туалетного паперу: чому
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 13:05 Україна на карантині: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук