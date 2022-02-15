Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 15 февраля, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что произошел действительно трагический инцидент.

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Кулеба о гибели греков на Донбассе

Однако, по словам министра, в нем не было направленности против граждан Украины греческого происхождения.

Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве,

– отметил Кулеба.

Напомним, накануне МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели этнических греков.

Гибель этнических греков в Донецкой области: что известно

Полиция Донецкой области ранее сообщила, что задержала двух мужчин из-за стрельбы в Гранитном. Инцидент произошел 13 февраля, примерно в 00:45 ночи на территории кафе. Тогда погибли двое этнических греков, еще двое получили ранения.

Правоохранители начали уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более людей из хулиганских побуждений, о покушении на умышленное убийство и о хулиганстве. Продолжаются следственные действия.

В зарубежном ведомстве Греции после инцидента заявили, что убийства совершили якобы украинские военные. Однако в штабе Операции Объединенных сил 24 канала рассказали, что не знают об убийстве с участием бойцов ВСУ.

Заметим, что через село Гранитное проходит линия разграничения. Поэтому греки могли погибнуть и на оккупированной территории.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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