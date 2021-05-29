Предостережения относительно санкций Минска возникли потому, что власти Беларуси таким образом могут ответить на действия Украины. Речь о закрытии авиасообщения и подготовке санкций к режиму самопровозглашенного президента Лукашенко.
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"Мы были готовы к этому сценарию"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя реакцию Киева на последние события в Минске, заверил: "Мы безусловно просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. И, безусловно, мы были готовы к этому сценарию".
Хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в МИД – и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров,
– пообещал Кулеба.
Вместе с тем глава МИД обратил внимание, что Украина не применяла никаких экономических санкций против Беларуси:
- Официальный Киев, мол, использовал другие инструменты давления.
- А вот Беларусь решила "применить механизм индивидуальных санкций".
"Если хоть одна компания (украинская – 24 канал) пострадает, мы будем ее защищать", – еще раз подчеркнул министр.
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Почему обострились отношения Беларуси и Украины
- 23 мая в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После чего с его борта сняли двух пассажиров – оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку.
- В Евросоюзе решили отреагировать жестко – ограничить авиасообщение с Беларусью, а также ввести санкции против чиновников аппарата самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко.