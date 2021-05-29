Застереження щодо санкції від Мінська виникли тому, що влада Білорусі у такий спосіб може відповісти на дії України. Мовиться про закриття авіасполучення та підготовку санкцій до режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

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"Ми були готові до цього сценарію"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи реакцію Києва на нещодавні події у Мінську, запевнив: "Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. І, безумовно, ми були готові до цього сценарію".

Хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має зразу звернутися в МЗС – і ми разом із торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів,

– пообіцяв Кулеба.

Разом із цим глава МЗС звернув увагу, що Україна не застосовувала жодних економічних санкцій проти Білорусі:

Офіційний Київ, мовляв, використав інші інструменти тиску.

А от Білорусь вирішила "застосувати механізм індивідуальних санкцій".

"Якщо хоч одна компанія (українська – 24 канал) постраждає, ми будемо її захищати”, – ще раз наголосив міністр.

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