Об этом говорится в официальном заявлении МИД. Дипведомство говорит, что Украина прилагает все усилия, чтобы разблокировать порты и предотвратить мировой продовольственный кризис.

Ермак назвал несколько важных шагов по вывозу зерна из Украины

Украина прорабатывает возможность создания гуманитарных коридоров

Пока вместе с ООН и другими партнерами украинские власти прорабатывают возможность создания гуманитарного коридора, которым можно будет экспортировать аграрную продукцию.

Россия может воспользоваться коридором для нападения

Учитывая недавний ракетный удар России по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и Юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства,

– заявили в МИД.

Под такими гарантиями понимается предоставление соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря. Также нужно привлечь ВМС третьих стран, чтобы патрулировать акваторию Черного моря.

Решения должны приниматься с участием всех сторон

В МИД поблагодарили Анкару за усилия по разблокированию портов. Однако в Киеве отметили, что договоренностей на этот счет между Украиной, Турцией и Россией пока нет. Эти решения должны приниматься с участием всех сторон, в противном случае Украина их не примет.

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Украина уже снабжает зерно на мировой рынок грузовиками

Украина уже начала поставлять зерно на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом. В МИДе призвали всех партнеров сосредоточиться на поиске сбалансированного решения.

Переговоры по разблокировке портов: последние новости

Турция и Россия планируют обсудить разблокировку украинских портов. Для этого в Анкару должен вылететь глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров.

В Госдепе США говорят , что особых прорывов от этой встречи не ожидают. Восстановление экспорта зерна – это вопрос, над которым работают ежедневно.

Президент Владимир Зеленский отметил , что Украина ведет активные переговоры по экспорту зерна, однако на переговоры в Турции представителей Киева не приглашали.

Глава государства заверил, что Украина готова экспортировать зерно, однако главным гарантом этого должно быть оружие.

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