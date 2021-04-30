Пропаганда тоталитарных режимов запрещена, – в МИД отреагировали на марш в честь СС "Галичина"
В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на марш в честь СС "Галичина", который состоялся 28 апреля в Киеве. В МИД решительно осудили действо.
Источник:МИД Украины
В ведомстве напомнили, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине.
Важно Люди, которые шли в СС "Галичина", не были нацистами, – Потураев
Позиция МИД Украины
В украинском министерстве заявили, что решительно осуждают любые проявления глорификации войск Ваффен – СС.
За неделю Украина будет чтить память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества,
– говорится в сообщении.
Заметим, что на марш ранее отреагировали во фракции "Слуга народа". Нардепы с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина".
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Марш в Киеве в поддержку СС "Галичина": как это было
- 28 апреля в центре столицы, состоялся марш представителей националистического движения. Его организаторами были представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14.
- Нардепы от "слуг" сразу отреагировали на мероприятие. Например, Максим Бужанский назвал собравшихся на марше "фашистами", а его коллега Ольга Василевская сказала, что "в Киеве стало опасно".
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