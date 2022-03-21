Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, 20 марта Россия в очередной раз использовала международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины.

Важно Спасатели ликвидировали утечку аммиака на "Сумыхимпроме"

Произошло это накануне, 20 марта, через Совет Безопасности ООН. Страна-оккупант безосновательно обвинила Украину в якобы подготовке террористических нападений на иностранные дипломатические представительства во Львове, а также в планах применить химическое оружие в Сумах и селе Котлярево Николаевской области.

РФ в очередной раз использует международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины, среди которых была дезинформация о якобы разработке "грязной" бомбы или программы биологического оружия,

– отметили в МИД.

Грубо нарушая законы и обычаи войны, Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия дальнейших преступлений на территории Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина всегда последовательно придерживалась своих обязательств в рамках международного инструментария по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и выражает решительный протест против использования Совета Безопасности ООН как площадки для подготовки провокаций России.

"Призываем международное сообщество принять срочные меры для противодействия очередным агрессивным действиям преступного кремлевского режима", – говорится в сообщении МИД Украины.

Что известно об обстреле "Сумыхимпрома"

Российские оккупанты открыли огонь по предприятию 21 марта в 03:55. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.

В результате происшествия 1 работник предприятия получил травмы. От ГСЧС привлекли 15 человек и 4 единицы техники.

По состоянию на 07:30 в Сумах на территории "Сумыхимпрома" провели работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Ситуацию локализовали.

Что делать в случае утечки аммиака / Инфографика 24 канала

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